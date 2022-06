Honnan erednek a veszélyes vírusmutációk?

Haiman Éva 2022. június 19. 14:00

A COVID-19-ből a legtöbb fertőzött általában egy-két hét alatt felgyógyul, ám azoknak a szervezetében, akikben a vírus hosszú ideig jelen van, és akár még valamilyen súlyosabb krónikus betegségben is szenvednek, akár új vírusvariációk is kifejlődhetnek. Feltételezések szerint a SARS-CoV-2 alfa és omikron változatai is ilyen hosszan fennálló fertőzésekből származhattak.