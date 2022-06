Jönnek már a lassulás jelei a gazdaságban?

A héten több fontos makrogazdasági mutató is érkezik a világgazdaságból, amely a várható lassulás elérkeztéről árulkodhat.

Hétfőn eseménytelen nap várható Magyarországon (már ami az előre tervezett makroadatokat illeti, persze). Mire ez a cikk megjelenik, a kínai jegybank már közzétette kamatdöntő ülésének döntéseit, a német termelői árakat pedig reggel 8-kor közlik.

2022. június 20-26. makronaptár Magyar makrogazdaság június 21. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció június 22. szerda 8:30 MNB Fizetési mérleg Q1 június 22. szerda 11:00 PM Részletes ÁHT máj. június 23. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) június 23. csütörtök 9:00 KSH Munkanélküliség máj. június 23. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) június 24. péntek 9:00 KSH Keresetek ápr. Nemzetközi makrogazdaság június 20. hétfő 3:30 Kína PBoC kamatdöntés június 20. hétfő 8:00 Németo. Termelői árak máj. június 22. szerda 1:50 Japán BoJ jegyzőkönyv június 22. szerda 8:00 UK Infláció máj. június 22. szerda 15:30 USA Powell-meghallgatás június 22. szerda 16:00 EU Fogyasztói hangulat jún. június 23. csütörtök 9:15 Franciao. BMI jún. június 23. csütörtök 9:30 Németo. BMI jún. június 23. csütörtök 10:00 EU BMI jún. június 23. csütörtök 10:30 UK BMI jún. június 23. csütörtök 15:45 USA BMI jún. június 23. csütörtök 22:30 USA Banki stressz teszt június 24. péntek 1:30 Japán Infláció máj. június 24. péntek 10:00 Németo. Ifo-index jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden szintén nem fogjuk lerágni a körmünket idehaza izgalmunkban, és külföldön sem várható fontos adatközlés.

Szerdán az MNB az első negyedéves fizetési mérleg statisztikákat közli, és részletes betekintés kapunk a májusi költségvetés alakulásába a Pénzügyminisztérium jóvoltából. Külföldön a legutóbbi japán kamatdöntés jegyzőkönyve, és a brit infláció lehet érdekes.

Csütörtökön a KSH által közölt munkanélküliségi statisztikák mellett az MNB egyhetes betéti tenderére is figyelni kell, múlt héten ugyanis megemelte az eszköz kamatát a jegybank, és ezzel effektív kamatemelést hajtott végre. A fontos beszerzésimenedszer-index adatok is ezen a napon érkeznek a nagy gazdaságokról, amelyek elsőként adnak képet a gazdasági teljesítmény júniusi alakulásáról. Ezen felül jön az amerikai bankrendszer stressztesztjének eredménye is, a tőzsdei kereskedelmet (főleg a bankpapírokat) jócskán befolyásolhatja ez a közlés.

Pénteken idehaza kereseti statisztikák érkeznek, jön egy japán inflációs adat, valamint a német Ifo-index is. Utóbbi szintén a várható lassulás miatt lesz érdekes, ez ugyanis a BMI-hez hasonlóan az első indikátorok egyike.

Címlapkép: Getty Images