Ma is egekben a gázár az oroszok miatt, Magyarország kilóg a sorból

Hétfőn is csak a szokásos gázmennyiség 40%-át szállítják az oroszok az Északi Áramlat 1-en Németországba, ezért az osztrákok és szlovákok is csak a szerződéses mennyiség felét kapják az oroszoktól, és az olaszoknál is jócskán érződik a helyzet, így ott akár már holnap dönthetnek a gázpiaci riasztási fokozat elrendeléséről. Mindez ma is felfelé hajtotta a gáztőzsdei árakat, akárcsak az alternatívaként szóba jövő szénárakat is. Közben külön figyelemre méltó, hogy Magyarország felé nem vágják vissza az oroszok a szerződéshez képest a leszállított gázmennyiséget, legalábbis Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn is arról beszélt , hogy nálunk nem tapasztalható az orosz gázszállítások visszafogása és múlt pénteken is ugyanezt mondta , amikor már több régiós országban is panaszkodtak a Gazprom szállításainak visszafogására. A magyar állami gázszerződés szerint évi 3,5 milliárd köbmétert Szerbián keresztül délről kapunk a Gazpromtól, további 1 milliárd köbmétert pedig Ausztrián keresztül, így tehát a nyugat-európai gázpiaci helyzet hozzánk elvileg eleve korlátozottabban szűrődne be.

A turbinaügyet Európa magának okozta az oroszellenes szankciókkal és így a gázpiaci zavarokat is magának köszönheti – lényegében ezt üzente hétfői tájékoztatóján Dmitrij Peszkov. Az orosz elnöki szóvivő ezzel arra utalt, hogy az oroszok állítása szerint azért küldenek az Északi Áramlat-1 vezetékpáron 60%-kal kevesebb gázt a németek felé, mert az orosz betáplálási ponton egy-két turbinát nem tudtak visszakapni Kanadából a karbantartás után a nyugati szankciók miatt. A németek és az olasz vezetők szerint mindez konkrét hazugság és csak arra jó, hogy felhajtsák már a nyár közepén is a gázárakat, illetve akadályozzák az európai gáztárolók feltöltését, és így télen akut gázhiányt okozzanak majd, és így Európa kénytelen legyen a szankciók egy részét feladni.

A gázárak felfelé tornászása láthatóan sikerült az oroszoknak, amióta a múlt héten bedobták a turbina-ügyet, ugyanis az addig 80-90 euró/MWh körüli holland gáztőzsdei árak 120-130 euró közé kilőttek. Ma például 7%-os emelkedéssel 126 euró körül mozog a júliusi, tehát legközelebbi lejáratú határidős gázár, a rákövetkező hónapok árai is hasonlóan nagyon magasan járnak.

A 2022. júliusi határidős földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén (euró/MWh). Forrás: theice.com

Egyelőre az európai tárolók átlagos töltöttségi szintje 54,3%-ra fel tudott emelkedni, de az eddigi lendületes emelkedést a relatív gázhiány, illetve magas árak fékezhetik, ami így pont nehezítheti a téli gázellátási helyzetet. Fontos tudni: önmagában az nem elég, hogy őszre 80-85% körülig fel tudják tölteni a tárolókat, hiszen az elmúlt években folyamatos orosz szállítások mellett is leapadtak a tárolók a tél végére 20% körülre. Így tehát ha megszakadnának az orosz szállítások, tényleg akut gázválság lenne január-február körül Európában, ugyanis semmilyen egyéb gázbeszerzési csatorna (vezetékes, cseppfolyós) együttesen sem tudná teljes mértékben pótolni a kieső orosz mennyiséget. Erre már január végi elemzésünkben felhívtuk a figyelmet, aztán április végén egy friss gázpiaci kitekintő alapján újra rámutattunk, hogy az orosz szállítások megszakadása miatt a tárolókat csak túl alacsony szintre lehetne feltölteni, ami így a téli gázválság esélyét jócskán növelné.

A gázpiaci helyzetről már most látszik, hogy kezd veszélyessé válni, ugyanis vasárnap (!) jelentett be a német vezetés egy rendkívüli gáztároló feltöltési stratégiát 15 milliárd eurós hitelkerettel megtámogatva, illetve egyre hangosabban mondogatják a politikusok, hogy a német ipar próbáljon meg amennyire lehetséges, takarékoskodni a gázzal, és közben gőzerővel halad a nem-orosz hátterű gázbeszerzési lehetőségek kiépítésével. A német vegyipari vállalati szakmai képviselet viszont hétfői jelentésében arra figyelmeztetett, hogy az ágazat csak legfeljebb a gázfogyasztásának 1-2%-át tudja átállítani szénre, vagy fűtőolajra, így tehát nagyon korlátozottak a lehetőségeik.

A sürgős, illetve sürgető német lépések indokoltságát alátámasztja, hogy hétfőn is csak a szokásos gázmennyiségnek a 40%-át kapta Németország az Északi Áramlat-1-en keresztül és mindezt érzi több régiós ország is: az osztrák OMV, illetve a szlovák SPP is arra panaszkodott ma is, hogy a napi szokásos megrendelt mennyiségnek csak kb. a fele gázt kapják, valamint az olasz ENI is jelezte, hogy továbbra is jócskán elmarad az orosz hátterű gázimportja a megrendelttől.

Olaszországban holnap, kedden ül össze a gázpiac műszaki bizottság megvitatni a helyzetet és lehet, hogy már ezt követően el is rendelik a fokozott riasztási állapotot.

Ez a Reuters összefoglalója szerint a fogyasztás csökkentését célzó intézkedéseket indíthat el, így például korlátozhatják a gáz mennyiségét a kiválasztott ipari felhasználók számára, miközben növelnék a szénalapú erőművek termelésé, valamint további gázimportot szorgalmaznának egyéb, nem-orosz hátterű irányokból.

A szén kézenfekvő, bár klímavédelmi szempontból kellemetlen, alternatíva lenne, csak azzal is az a gond, hogy a világpiacon jelentős szereplők az oroszok, ráadásul az EU augusztustól már be is tiltotta az orosz hátterű importot, mindez pedig már tavasszal is nagy drágulást okozott, most a napokban pedig a széntőzsdei árak is még tovább ugrottak. Ma a júliusi határidős szénár a rotterdami széntőzsdén 7%-kal 351 euróra ugrott metrikus tonnánként, ami még a januári értéknél is mintegy háromszor magasabb.

A szén 2022. júliusi határidős ára a rotterdami széntőzsdén (euró/1000 metrikus tonna). Forrás: theice.com

Címlapkép forrása: Getty Images