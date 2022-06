Tovább maradó különadók: megszólalt Nagy Márton

Pénteken a Portfolio elsőként számolt be arról, hogy a kormány eredeti ígérete ellenére több különadó, vagy megemelt különadó 2023 után is velünk marad. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn, a KAVOSZ-szal közösen tartott sajtótájékoztatón kifejtette ezzel kapcsolatos álláspontját.

Péntek délután írtuk meg a 2023-as költségvetéshez csatolt kitekintő fejezetek alapján, hogy

A 2023-ban visszavezetendő reklámadóból 2023-ban 15 milliárd forintot remél a kormány, ami utána fokozatosan növekedhet. Vagyis itt nem teljesül az az ígéret, hogy a szektor befizetései csak 2 évre szólnak.

A pénzügyi tranzakciós illeték esetében is úgy tűnik, fennmaradhatnak 2024 után is, mivel itt a 2023-as 323 milliárd forintos bevétel után 335 milliárd forintot vár a kormány 2 év múlva és ezt követően is tovább növekedhet az innen érkező bevétel.

A légitársaságok különadója viszont nem tűnik el az ígéretek ellenére: stabilan 30 milliárd forintos bevétellel számol a kormány minden évben a 2022-2026 közötti időszakban.

Ezzel kapcsolatban Nagy Márton hétfőn kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy "az extraprofitadók átmenetiek, szigorúan, de érdemes szétbontani azokat".

A tranzakciós illeték esetén elmondta: ez az adó már előtte is létezett, most a maximum határát módosította a kormány 6000 forintról 10000 forintra az átutalások esetén. "Ez egy inflációs igazítás nyomán történik meg. Adott esetben indokolható, ha egy finomhangolás történik az adó esetében" - magyarázta Nagy Márton, nem említette meg viszont azt, hogy az értékpapírokra történő kiterjesztés miért változott és miért marad fent a jelek szerint 2023 után is.

"Ami a légitársaságokat illeti, az egy extraprofitadó. A légitársaságok esetében megfigyelhető, hogy az ilyen típusú adók máshol is léteznek Európában. Az ilyen adó nem a válsághoz kapcsolódóan került bevezetésre, hanem sokkal korábban. Departure fee-ként vezették be máshol, tehát a válasz az, hogy ez az adó is adott esetben fennmaradhat a következő időszakban" - fejtette ki a tárcavezető.

Szerinte az "extraprofitadó" alatt nagyrészt a bankok és az energiaszektor többletnyereségéről van szó. "Ez az igazi nagy terhelés és ennek a nagy terhelésnek két éven túl nem szabad fennállnia" - tette hozzá a miniszter.

A reklámadó kapcsán kifejtette:

a reklámadó mindig is létezett, már elnézést, az unió vizsgálata során került felfüggesztésre, ezért január elsejétől nem is vezetjük be, hanem január 1-től az unió döntése szerint aktiválódik.

A reklámadó nem is egy új adó, amit bevezetünk, hanem a felfüggesztés kifut és január 1-től életbe lép a kulcs - mondta. "Ezt az adót nem mi vezetjük be, hanem letelik a moratórium" - fűzte hozzá.

Később egy másik kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy "az extraprofitadók két évig maradnak, de a légitársaságok különadója nem extraprofitadónak nevezve létezik más országokban a légitársaságokon". "Az egy mérlegelés kérdése, hogy ha nem is így hívjuk, akkor ez a fajta adó fennmaradhat" - fejtette ki Nagy Márton, aki azt is mondta: két év után ezt lehet másképp is hívni és bent tartani a rendszerben. Ez azon is múlik, hogy milyen a költségvetés állapota, milyen a légitársaságok helyzete, és az utaslétszám - mondta.

Nagy Márton szavaiból azt lehetett kiolvasni, hogy a következő 2 évben a megemelt vállalati terheket "extraprofitadóként" kommunikálva fogja beszedni a kormány, és mint ilyen, két év után az "extraprofitadó" valóban eltűnik. De például a légitársaságok esetében ez átnevezett/átcsomagolt formában tovább is fennmaradhat, mint két év, és így az átmeneti, válságadóként bevezetett plusz teher tartóssá válhat, ahogyan az előfordult a korábban válságadóként bevezetett extra sarcok esetében.

Korábbi cikkünkben rámutattunk arra, hogy 2024-ben nagyon hiányozni fog az extra bevétel ezekből a megemelt különadókból (a GDP 1,5%-ára rúg), főleg annak fényében, hogy a kormány 1,5%-ra tervezi csökkenteni a hiánycélt két év múlva. Ezért sem nehéz azt elképzelni, hogy a kormány rákap az "extraprofitadóra", és részben vagy egészben fenntartja az idéntől bevezetett plusz sarcolást. A légitársaságok különadójának fenntartása, illetve átcsomagolása azt jelzi, hogy a kormánytól nem áll távol ez a gondolat. Ezt minden bizonnyal a többi érintett szektor képviselői is közelről figyelik.

