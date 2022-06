Feszült a gázpiaci helyzet az orosz lépés miatt, sorra hozzák a vészintézkedéseket Európában

Portfolio 2022. június 21. 15:29

Kedden is a megrendelt mennyiségnek csak a 40%-át küldték az oroszok az Északi Áramlat-1 vezetékpáron Németországba, így a gázpiaci zavar továbbra is fennáll, amit az is jelez, hogy egyre több országban jelentenek be vészintézkedéseket a helyzet további romlásának fékezése érdekében. Közben a BDI német iparszövetség ma 3,5%-ról 1,5%-ra vágta az idei évi gazdasági növekedési előrejelzését, és arra figyelmeztetett, hogy ha az orosz gázszállítások teljesen leállnának, elkerülhetetlen lenne a recesszió. A német energiahatóság közben már közzé is tette a német iparvállalatok gázfogyasztásának visszafogását ösztönző tervének pár részletét.