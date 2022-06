Gázválság: rendkívüli vasárnapi ülésen döntöttek Bécsben egy szénbánya és szénerőmű újranyitásáról

Vasárnap este válságtanácskozást tartottak Bécsben az osztrák kormány illetékesei, miután már napok óta a megrendelt gázmennyiség felét szállította csak a Gazprom és ezért úgy döntöttek, hogy újranyitják a Graz melletti, 2020-ban bezárt mellachi szénbányát, illetve a stájerországi szénerőművet. Közben megkezdődött tegnap Ausztria eddigi legnagyobb naperőművének építése az osztrák-magyar határ közelében.

A Népszava bécsi tudósítója a cikkben megjegyzi, hogy az előkészületek több hónapot vesznek igénybe és a tényleges újranyitás csak akkor történik meg, ha az orosz gáz szállítása teljesen megszűnik. Ha pedig újraindulna majd a szénbánya és az erőmű, akkor is csak 70%-ra csökkenne a mostani 80%-ról az orosz gáztól való osztrák függőség.

Az ügy háttere, hogy amint több cikkben megírtuk, az ún. turbinaügyre hivatkozva az orosz Gazprom durván, mostanra 60%-kal visszafogta az Északi Áramlat-1 vezetékpáron a gázszállításokat Németország felé, ami több más régiós országban, így Ausztriában is, az orosz gázszállítás felére esését okozta. Ez pedig lassítja az osztrák gáztárolók feltöltési ütemét, ami a téli ellátásbiztonsági kockázatokat növeli. Jelenleg 41,8%-os az osztrák tárolók feltöltési szintje és a biztonsági téli ellátáshoz legalább 80%-os töltöttségre lenne szükség a tél elején.

Az osztrák OMV két orosz gázbeszerzési szerződéssel rendelkezik: az évi 60 terrawattórás szállítás a szlovák határ közelében lévő, alsó-ausztriai Baumgartenbe érkezik, a 40 terrawattórás volumen pedig Lubminig tart, azaz az Északi Áramlat-1 végződéséig, ahonnan az OMV főleg Németországot, s kisebb mennyiségben Ausztriát látja el. Az osztrák tárolókon öt vállalkozás osztozik, a legnagyobb része az OMV-nak van, utána a RAG és az Uniper következik.

A fenti döntésen túl a vasárnapi válságtanácskozáson arról is határoztak, hogy a nem orosz forrásból gázt vásárló cégek beszerzését, önálló készletek tárolását 100 millió euróval támogatja az állam. Folynak ezen felül a tárgyalások a meghatározó jelentőségű energiavállalatokkal, ezek egymás közötti gázcserekereskedelmének a kialakításáról, valamint pénzt szánnak a belföldi gázkitermelés növelésére is.

A lap megjegyzi, hogy a fenti döntéseket, főleg a szénbánya és szénerőmű újranyitását, nem túl lelkesen jelentette be az állami televízióban Leonora Gewessler energiaügyi miniszter, a koalíciós kormány zöld pártjának alelnöke és egyúttal elszánt klímavédő. A miniszter azt is jelezte, hogy takarékossági intézkedésekre kerül majd sor, ami érinti majd a lakossági fogyasztást is, illetve megjegyezte, hogy Ausztria függetlenedése az orosz gáztól éveket vesz még igénybe.

Nemcsak az osztrákok gondolkodnak már bezárt szénbánya, illetve szénerőmű újranyitásában, hanem a németek is, szintén az orosz gázszállítások bizonytalanságai miatt:

Sőt, a minap Palkovics László technológiai és ipari miniszter jelentette be, hogy az aktuális energiapiaci helyzetben újra koncentrálni kell a zalai kőolaj, illetve a makói palagáz kitermelésre is:

A fentitől független döntések eredményeként hétfőn megkezdődött Ausztria eddigi legnagyobb naperőmű parkjának építése az osztrák-magyar határ közelében, Nickelsdorfban, egy már meglévő nagy szélerőmű park mellett – számolt be a Reuters. A Burgenland Energie AG által megrendelt beruházás első üteme 120 MW-os lesz és decemberre állhat termelésbe, a teljes projekt pedig 164 MW-os lesz, amivel a tervek szerint 44 ezer háztartást látnak majd el Nickelsdorf környékén.

A projektre azért is van szükség, mert Ausztria keleti tartományában, Burgenlandon fokozni kell a megújuló energiás termelést a 2030-as klímacélok érdekében és ehhez legalább 7 TWh-s kapacitást kell kiépíteni, amiből 4 TWh jönne szélerőmű parkokból, további 3,1 TWh naperőművekből, valamint a háztartási és ipari létesítmények tetejére szerelt napelemekből további 0,4 TWh kapacitás jönne.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images. A mellachi szénerőmű és bánya.