Kiderült: kritikus pillanatban távozik Magyarország állandó uniós nagykövete

A brüsszeli lap Playbook nevű hírlevele elérte Stelbaczkyt, aki kapcsán azt írta: „nincs bulihangulatban”, de a nagykövet nem kívánt nyilatkozni távozásának okairól. A lap a Magyarországhoz közel álló országok diplomatáitól azt hallotta – az itthon is megjelent értesüléssel összhangban -, hogy a magyar nagykövet már egy ideje tervezte a távozását. Az összefoglaló szerint az, hogy ezt most meg is lépi, jól rávilágít arra, hogy milyen nehéz betölteni ezt a posztot a magyar kormány által vitt konfrontációs brüsszeli politizálás mellett, miközben a tagállami nagyköveteknek szorosan együtt kell dolgozniuk, mert hetente akár többször is összeülnek és rendszeresen szükségük van egymás (országainak) támogatására.

A lap szerint Stelbaczky az egyik legkellemetlenebb munkát végezte, „mivel kénytelen volt megvédeni autoriter kormánya álláspontját, amelyet egyre nehezebb volt igazolni”. Utóbbi kapcsán a hírlevél felemlegette az orosz olajembargó körüli, egy hónapra túszul ejtett uniós döntéshozatali folyamatot, majd utána azt, hogy az orosz ortodox egyház vezetőjét, Kirill pátriárkát az EU-csúcs után húzatta le a magyar kormány a szankciós listáról, különben nem hagyta volna jóvá a szankciós csomagot. Az összefoglaló utal rá, hogy a pátriárkával kapcsolatos epizód jócskán aláásta Budapest hitelességét, illetve a magyar kormány azon megítélését, hogy végül mindig kész volt alkut kötni, de most sokan elgondolkodhattak Brüsszelben a kormány indítékain, mozgatórugóin. A lap rámutat, hogy a pátriárkával kapcsolatos magyar döntés aligha a magyar nemzeti érdeken alapult, mert a magyar lakosság legnagyobb része vagy katolikus, vagy protestáns és csak az emberek kevesebb, mint 0,1%-a ortodox.

Ezután pedig a múlt héten jött az újabb epizód a lap szerint, „amikor Magyarország ismét magára haragította a többi uniós országot, amikor az utolsó pillanatban ellenezte az EU minimális társasági adóját - annak ellenére, hogy korábban támogatta az alkut”. Ezzel az összefoglaló szerint „Budapest saját hitelességét rontotta, mint ésszerű brüsszeli partner” és „azt a gyanút keltette, hogy vétójogát arra használja, hogy más ügyekben engedményeket szerezzen”.

Ezután viszont egy másik, nagyon érdekes elméletet is leírt a lap néhány, Budapesthez közelebb álló diplomatára hivatkozva. Az ő elmondásuk szerint az adóalkuval kapcsolatos magyar fordulat „bosszú volt azért, mert Franciaország arra kényszerítette Magyarországot, hogy nagyon nyilvánosan blokkolja Kirill pátriárka listára való felvételét, és nem vette le csendben a nevét egy korábbi szakaszban”.

A magyar nagykövet távozásának pontos időpontja nem ismert, a lap sem ír róla, mindenesetre tényleg kritikus időszak van most, mert most csütörtök-pénteken újabb EU-csúcs lesz, amin Ukrajna újra központi téma lesz, annak kapcsán pedig a beragadt hatalmas élelmiszer szállítmányok kijuttatása is. Ennek kapcsán tegnap elhangzott egy magyar felajánlás, ez is szóba kerülhet, illetve június 27-én lejár a kéthónapos válaszadási határidő az Európai Bizottság által megindított jogállamisági eljárási levélre is. A levél tartalmát a Portfolio megszerezte és részletesen bemutattuk a magyar kormány előtt álló komoly kihívásokat, hogy az egyelőre nem folyósított új EU-s pénzeket kiszabadításáért milyen területeken kellene előrelépést elérni.

A múlt héten pedig Navracsics Tibor uniós forrásokért felelős új tárca nélküli miniszter tárgyalt Brüsszelben és vegyes (bizakodóbb, illetve kevésbé biztató) kijelentéseket is tett ezek után:

A Politico hírlevelének további része azzal foglalkozik, hogy - részben a magyar kormány vétót is használó brüsszeli politizálásának tapasztalatai miatt - tegnap az Európai Bizottság elnöke előállt azzal a javaslattal, hogy az uniós külpolitikában át kellene térni az egyhangú döntéshozatal helyett a minősített többségre. Ez a vita már évtizedek óta időről-időre felmerül, és számos érv ütközik össze, amelyek mentén lényegében nem reális, hogy erre az új döntéshozatali mechanizmusra áttérjenek a tagállamok, ugyanis ehhez is egyhangúságra lenne szükség, azaz a 22-es csapdájáról beszélünk.

