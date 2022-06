Újabb eszköz teszi könnyebbé az élelmiszerágazat hitelhez jutását

Magyarországon elsőként a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az élelmiszer kis- és nagykereskedelem, illetve az agráriumhoz kötődő vállalkozások, őstermelők számára érhető el egy új, kedvezményes kezességvállalás, amely 2022. július 1-től 2022. év végéig az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) Krízis Agrárgarancia Programjának II. szakasza keretében igényelhető - jelentette be az Agrárminisztérium.

Az új jogcím a COVID-19 kapcsán bevezetett átmeneti támogatási jogcím helyébe lép, amelynek fő kezdeményezettjei szintén a vidéki és agrárvállalkozások voltak. A koronavírus-járvány ideje alatt az AVHGA 783 milliárd új és meghosszabbított hitelt garantált.

Az Európai Bizottság 2022. június 17-én az SA.102986 ügyszámon hagyta jóvá az új hitelgarancia programot. Az új orosz-ukrán átmeneti támogatási jogcímen keresztül a Bizottság nem plusz forrást biztosít, hanem az AVHGA kedvezményes díjú kezességvállalását teszi szélesebb körben lehetővé, ezzel bővülnek a finanszírozási lehetőségek. Az Alapítvány ezzel segíti az orosz- ukrán konfliktus okozta geopolitikai válság és az ahhoz kapcsolódó szankciók miatt nehéz helyzetbe került élelmiszerágazatot. Az ezen a jogcímen nyújtott agrárkezesség díja várhatóan mindössze a hitelösszeg 0,25%-a, amely lehetővé teszi, hogy a bankok kockázatainak 90%-át átvállalja az Alapítvány.

A biztonságos élelmiszer-ellátás fenntartása kulcskérdés. A gabona-, olajosnövény-, takarmány, - energia- és műtrágyapiacon világszerte extrém áremelkedést idézett elő az orosz-ukrán háború. Ezért mindent meg kell ragadni annak érdekében, hogy tompítsuk a válság hatásait és negatív következményeit. A vállalkozások likviditását fenn kell tartani, a versenyképességük erősítése érdekében a beruházások megvalósításában is segítséget kell nyújtani. A hitelfelvétel lehetőségének fenntartását azok a hitelek kiemelten segítik, amelyeknél a kezességvállalás biztosított és a kamat és kezességi díj támogatott. Az agrárium és a teljes élelmiszerágazat fejlődése érdekében az AVHGA továbbra is stabilan, egyre kedvezőbb díjon biztosítja a kezességvállalást, amelyhez az Agrárminisztérium költségvetési díjtámogatást is nyújt. A kedvezményes kezességvállalást a jogosult vállalkozások a hitelező bankjukon keresztül igényelhetik.