Elszállt az infláció, felfüggesztenék az üzemanyagok adóját az Egyesült Államokban

Joe Biden amerikai elnök szerdán arra kérte az amerikai kongresszust, hogy 3 hónapra függessze fel az üzemanyagokra kivetett szövetségi adót, amivel a Fehér Ház a magas inflációt igyekszik letörni, valamint azt kívánja demonstrálni, hogy az amerikai kormány figyel az emelkedő árak családi költségvetésekre gyakorolt negatív hatására, írja a The Washington Post.

A Biden-adminisztrációnak a gallononként 18,3 centes (literenként 18 forintos) szövetségi benzinadó felfüggesztésével kapcsolatos bejelentésére pár nappal a július 4-i függetlenség napi nemzeti ünnep és hosszú hétvége előtt került sor, amikor több tíz millió amerikai tankolja tele a családi gépkocsikat, bár az autótulajdonosok várhatóan még nem fogják látni az árcsökkenést a benzinkutaknál.

Biden a gallononként 24,3 centes (literenként 24 forintos) szövetségi dízelolajadó felfüggesztését is kérte a kongresszustól. Az üzemanyagár további csökkentése érdekében Biden arra fogja kérni az amerikai államok vezetőit, hogy az állami üzemanyagadókat is függesszék fel. Ezenkívül kérni fogja az amerikai kőolaj-forgalmazó és -finomító nagyvállalatokat, hogy csökkentsék fogyasztói áraikat, még ha ez bevétel- és nyereségcsökkenést is jelent számukra.

A Fehér Ház számításai szerint az adófelfüggesztésekkel és a lehetséges árcsökkentésekkel a fogyasztók gallononként 1 dollárt (literenként 100 forintot) is megtakaríthatnak.

Az Amerikai Autószövetség (AAA) adatai szerint az Egyesült Államokban a benzin országos átlagára kedden gallononként 4,97 dollárra (literenként 489 forintra) csökkent, miután június elején már meghaladta a rekordszintet jelentő gallononkénti 5 dolláros (literenként 492 forintos) árat.

A napilap cikke szerint azonban Biden szándéka egyáltalán nem jelent garanciát a tényleges árcsökkenésre, mivel kérése várhatóan kemény ellenállásba ütközik a kongresszusban, beleértve a Demokrata Párt vezetőit is, akik már korábban világossá tették, hogy elutasítják az üzemanyagadó felfüggesztését. A Demokrata és a Republikánus Párt képviselői és szenátorai hónapokon át megkérdőjelezték a szövetségi üzemanyagadó ideiglenes felfüggesztésének racionalitását és hatékonyságát, mondván, az aligha segítene a magas benzináraktól sújtott amerikaiaknak.

Különösen a republikánus párti politikusok nevezték előszeretettel "politikai bűvészkedésnek" az üzemanyag szövetségi adójának felfüggesztésére vonatkozó elnöki javaslatot, mivel Joe Biden népszerűsége az elmúlt hónapokban negatív rekordot döntött, miután számos népszerű amerikai fogyasztási cikk ára jelentősen emelkedett. Ezenkívül a republikánus politikusoknak nem is áll érdekükben, hogy kevesebb mint öt hónnappal a november 8-i félidős választások előtt győzelemhez segítsék a demokrata párti fehér házi vezetést egy, a választókat mélyen aggasztó gazdasági kérdésben - fogalmazott a The Washington Post cikke.

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images