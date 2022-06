Magyar leválás az orosz gázról: a görögöknek kulcsszerepük lesz ebben

Magyarország számára két reális forgatókönyv létezik az oroszon kívüli gázbeszerzésre, a kelet-mediterrán medencéből vagy az Azerbajdzsánból származó földgáz, és mindkét irányból kizárólag Görögországon keresztül történhet a szállítás – így az országnak kulcsszerepe van ebben – jelezte mai athéni tárgyalási során Szijjártó Péter.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a tárca által küldött összefoglalóban rámutatott, hogy ehhez is infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Ennek kapcsán üdvözölte, hogy kibővítették a Görögország és Bulgária közötti szállítási kapacitást, de szerinte ez még nem elégséges, ugyanis a közvetlen görög-magyar fizikai kapcsolat megteremtéséhez, a déli szállítási folyosó eléréséhez más országoknak is el kell végezniük a "házi feladatukat".

Mindaddig, amíg ez nincsen így, addig be kell látnunk, hogy az orosz vezetékes földgáznak nincsen alternatívája, és ezzel kell számolnunk a jövőben is

- vélekedett.

A miniszter azt is kijelentette, hogy ha nem sikerül növelni az orosz és az ukrán gabona kivitelét, akkor súlyos éhínség alakulhat ki a világ számos, egyébként is instabil térségében, amelyek már jelenleg is migrációs kiinduló területeknek számítanak. "A gabonaexport visszaesése újabb, minden eddiginél súlyosabb migrációs hullámokkal fenyeget" - figyelmeztetett.

A kétoldalú kapcsolatot kiválónak nevezte, amit jól mutat, hogy a kereskedelmi forgalom tavaly rekordot döntött. Továbbá bejelentette, hogy a kormány támogatja Görögország pályázatát az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságára.

Az európai gázpiaci helyzet kapcsán tegnap a miniszter elismerte, hogy Magyarország is megérzi az Északi Áramlat-1en jócskán visszafogott orosz gázszállításokat, amit majd a déli ágon pótolnak az oroszok, ma pedig szokatlan módon a MEKH adott ki a jelenlegi helyzet miatt egy olyan közleményt, amelyben gyakorlatilag arra sürgette a versenypiaci gázfogyasztókat, hogy minél előbb, tehát a mostani magas árak mellett is kössék meg az októbertől induló gázévre a beszerzési szerződéseiket, ne halogassák azokat, nehogy végül ellátásbiztonsági problémába szaladjanak bele:

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala a mai athéni útról