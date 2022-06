Teljes orosz gázstop is jöhet az IEA szerint, két hét múlva új vészhelyzetet hirdethet Németország

Könnyen lehet, hogy Oroszország továbbra is ürügyeket talál ki az európai gázszállítások vágására és azt sem zárom ki, hogy akár teljesen le is állítja azokat, éppen ezért „Európának vészhelyzeti tervekre van szüksége” – hangsúlyozta a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) vezetője a Reutersnek küldött kommentárjában.

Fatih Birol az IEA által ma kiadott energiaberuházási éves jelentés kapcsán úgy fogalmazott:

Nem zárnám ki, hogy Oroszország továbbra is különböző problémákat talál ki itt-ott, és továbbra is ürügyeket talál arra, hogy tovább csökkentse az Európába irányuló gázszállításokat, sőt talán teljesen le is állítsa azokat. Ez az oka annak, hogy Európának vészhelyzeti tervekre van szüksége.

Szerinte az Északi Áramlat-1 vezetékpáron az oroszok által 60%-kal csökkentett szállítás kísérlet lehet arra, hogy politikai nyomást fejtsen ki éppen akkor, amikor a téli hónapokra való felkészülés jegyében egyébként is fokozódik a gázkereslet. Fontos adalékként hozzátette: az IEA szerint nem az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az oroszok teljesen leállítják a gázszállítást.

A rubelelszámolási vita kapcsán az oroszok több európai ország irányába is leállították a direkt gázszállításokat (pl. Bulgária, Lengyelország), majd számos európai gázkereskedőt tettek rá a saját szankciós listájukra, így hetekkel ezelőtt leállt például a Jamál-Európán keresztül a Lengyelországba, majd azon keresztül Németországba irányuló gázszállítás. A múlt héten pedig az ún. turbinaügyre hivatkozva 60%-kal vágták az oroszok az Északi Áramlat-1-en a gázszállítást a németek felé és például az EU-ba akkreditált orosz nagykövet arra is figyelmeztetett: akár teljesen le is állhat a szállítás ezen a legnagyobb volumenű orosz gázszállítási útvonalon (évi 55 milliárd köbméter). Gyakorlatilag ezt a kockázatot ismételte meg most Fatih Birol is.

Közben a Frankfurter Allgemeine Zeitungban ma megjelent, hogy a német kormány állítólag július 8-án kihirdetheti a gázpiaci vészhelyzet második legmagasabb fokozatát, ami már az energiafogyasztókra engedné hárítani a magas árakat, hogy ez is visszafogja a keresletet. A július 8-i időzítés talán nem lenne véletlen, mert a turbinaügy óta aktívan mérlegeli ezt a lépést a német vezetés, illetve július 11-21. között kerül sor az Északi Áramlat-1 vezetékpár teljes leállítására az éves tervezett karbantartás miatt. Így tehát lehet, hogy a német vezetés azzal számol: utána már nem nagyon jönne gáz ezen a vezetéken sem (pl. valamilyen újabb orosz technikai ürügyre hivatkozás miatt). Mindenesetre szerdán délután a német gazdasági minisztérium cáfolta a lapértesülést és azt hangoztatta a szóvivő a Reuters tudósítása szerint, hogy félreértették az újságírók Robert Habeck miniszer parlamenti felszólalásának tartalmát.

Azt, hogy a gázpiaci helyzet súlyos, illetve súlyos következményekkel járhat, tegnap Christian Lindner német pénzügyminiszter is jelezte, aki szerint fennáll a súlyos gazdasági válság veszélye, és hangsúlyozta, hogy alternatívákra van szükség a három vagy több évig tartó energiahiány leküzdéséhez.

Emellett a súlyos, alternatív lépéseket igénylő helyzetre egy mai brüsszeli konferencián az Európai Bizottság egyik magasrangú illetékese is utalt. Elina Bardram, az Európai Bizottság nemzetközi ügyekért és éghajlat-politikai finanszírozásért felelős megbízott igazgatója az Africa Energy Forumon azt mondta a hírügynökség tudósítása szerint, hogy "Az Oroszország által Ukrajnában végrehajtott törvénytelen invázió vészhelyzetet eredményezett az EU-ban." Ezután úgy folytatta:

A nagyon gazember lépések miatt, amelyekkel a Putyin-adminisztráció nagyon hirtelen csökkenti a Gazprom gázszállításait, nagyon fontos intézkedéseket teszünk, de ezek az intézkedések mind ideiglenes jellegűek

– amellyel a szénfelhasználás átmeneti fokozására utalt. Hangsúlyozta, hogy ezzel együtt sem sérülnek az EU 2030-as és 2050-es klímacéljai, mert csak átmenetileg fogják növelni a szénfelhasználást.

Azt is leszögezte: "Az Ukrajna iránti szolidaritásunk és az a mód, ahogy az európai projekt összefogott, megnyugtat, hogy képesek leszünk megtalálni az eszközöket, hogy ne hátráljunk meg”, majd úgy folytatta, utalva arra, hogy Európa versenyt fut a gáztárolók feltöltésével a téli szezon előtt:

De egyértelmű, hogy a következő néhány hónap nagyon-nagyon kemény lesz.

Mindezek miatt ma is nagyon magasan maradtak az európai gáztőzsdei árak, az összes idei havi, illetve jövő év eleji kontraktus ára 125-130 euró/MWh körül jár, ami jól érzékelteti azt a bizonytalanságot, hogy az orosz szállítások tükrében meddig lehet vajon feltölteni a most 55%-on álló gáztárolókat és lesznek-e emiatt télen ellátási nehézségek. A gázárak miatt az áramárak is rendkívüli magasságban járnak, sőt Franciaországban a negyedik negyedévi zsinóráramra vonatkozó kontraktusban rekord árszint alakulrt ki: 5%-kal 624 euróra szárnyalt ennek a terméknek az ára.

Magyarország is megérzi az európai gázválságot, mert felénk is 50%-kal visszafogta a Gazprom az Ausztria felőli gázszállítást, de ezt a kieső mennyiséget majd a déli vezetéken, Szerbia felől pótolni fogja - jelezte tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ma pedig a MEKH adott ki figyelmeztetést, hogy a versenypiaci gázfogyasztók jobb, ha minél előbb, tehát a mostani magas árak mellett is bebiztosítják magukat az októbertől kezdődő gázévre és megkötik az új szerződéseiket.

