Árrobbanás sújtja a magyar mezőgazdaságot is, új megoldás segít a gazdálkodóknak

A héten jelentette be az Agrárminisztérium, hogy 2022. július 1-től 2022. év végéig az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) Krízis Agrárgarancia Programjának II. szakasza keretében elérhető lesz egy új, kedvezményes kezességvállalás a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az élelmiszer kis- és nagykereskedelem, illetve az agráriumhoz kötődő vállalkozások, őstermelők számára. Ennek részleteiről és a lépés okairól Herczegh Andrással, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

Az ügyvezető igazgató elmondása szerint a magyar agráriumot segítő legújabb lépésre azért van szükség, mert a pandémiás időszakot követően sem tudott fellélegezni az ágazat. Zajlik a szomszédban ugyanis a háború és ennek a gazdasági következményei begyűrűztek az Európai Unióba és Magyarországra is. Kiemelte az inputanyagok árának emelkedését, a takarmány, a vetőmag, a növényvédő szerek, műtrágya és energia árának emelkedését.

Ez a válság érinti a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart, legalább annyira, mint a Covid-járvány érintette

– értékelte a folyamatokat Herczegh András. Az alapítvány részéről ezért úgy ítélték meg, hogy szükség van arra, hogy a magyar gazdálkodók a finanszírozásban további kedvezményeket kapjanak és az ilyen nehéz helyzetekben lazítsanak az uniós támogatási szabályokon.

Fontosnak tartotta tisztázni, hogy az Európai Bizottság június 17-i döntésével jóváhagyott támogatás egy kezességvállalási keret. Ez a gyakorlatban egy jogi lehetőséget jelent arra, hogy az alapítvány több hitelhez nyújthasson kedvezményes formában kezességet, és nem jelent egy eurocentnyi többlettámogatást sem az Európai Unió részéről. Az unió ugyanis nagyon szigorúan szabályozza a mezőgazdaság támogatását, ideértve a hitelezést is, akár kamattámogatásról, akár garanciavállalásról beszélünk.

Erre a 90 milliárd forintos (226 millió eurós) kezességi keretre most óriási szükség van a kedvezményes finanszírozás fenntartásához. A konstrukció lényege, hogy az orosz-ukrán átmeneti támogatási jogcímen nyújtott agrárkezesség ügyfél által fizetendő díja várhatóan mindössze a hitelösszeg 0,25%-a. A konstrukció egyúttal lehetővé teszi, hogy a bankok kockázatainak 90%-át átvállalja az alapítvány. Fontos feltételként megemlítette, hogy az érintett hitelek futamideje maximum 6 év lehet. A garantálható hitelösszeget korlátozzák a program szabályai. A hitelösszeg nem lehet több mint az elmúlt három lezárt üzleti évben elért átlagos éves árbevétel 15%-a; vagy az elmúlt 12 hónap energiaköltségének 50%-a, de bizonyos esetekben likviditási terv alapján is van lehetőség hitelösszeget meghatározni.

A cél, hogy a bankok a válság közepette is finanszírozzák az agrárágazat szereplőit, a hitelezési kedv pedig fennmaradjon.

Ez mindenkinek az érdeke - hangsúlyozta az alapítvány ügyvezető igazgatója. Azt is megosztotta velünk, hogy a bankok kockázati étvágya egy ilyen helyzetben nyilván csökkenhet érthető okokból. A bankok feladata, hogy prudens módon a betétesek pénzét is védjék és megnézzék, hogy a forrásokból kiket és milyen feltételek mellett hiteleznek. Az alapítvány is pénzügyi intézmény, - a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt állunk, - de támogató szervezetként rugalmasabban tudunk reagálni a növekvő kockázatokra, alapvető küldetésünk a kockázatvállalás – tette hozzá.

Érdeklődésünkre Herczegh András arról is beszélt, hogy az alapítvány a tevékenységével a mezőgazdasági ágazat valamennyi kis- és közepes vállalkozását támogatja. Tevékenységi körükben ide sorolhatók az állattartók (akiket az inputanyag-krízis mellett más válság is sújt, például madárinfluenza, sertéspestis), a növénytermesztők, a kertészet, mint az elsődleges mezőgazdaság képviselői, de emellett támogatandó terület az egész élelmiszeripar, és az ágazat más szereplői, például az élelmiszer kis és - nagykereskedelem, az inputanyag-gyártók, a mezőgazdasági gépgyártók. Az alapítvány gazdasági társaságok mellett őstermelők, családi gazdálkodók számára is nyújt kedvezményes fedezeteket pótló vagy kiegészítő megoldásokat.

