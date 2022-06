Berobban a nyári szezon, benzinhiány lehet egyes kutakon

Bujdosó szerint a mezőgazdasági szezon kezdetével fel kell készülnünk arra az esetre, hogy az első benzinkúton nem tudunk majd üzemanyagot vásárolni, vagy nem tudjuk az autót teletankolni.

Már most is azt tapasztalhatjuk, hogy a benzinkutakon néha elfogynak a prémium és a hatósági áras üzemanyagok is. Ezek az ellátási problémák egyre gyakoribbak, a mezőgazdasági vagy a turisztikai szezon miatt is egyre nehezebben tudja ellátni a Mol a magyarországi hálózatot

Az első aratások elindulásával tehát július-augusztusra fog igazán fokozódni a helyzet, és az sem segített, hogy az OMV schwechati üzemében baleset történt, onnan még mindig nincs információ, hogy a termelés mikor indul újra, és a kiesés mekkora időszakra, mennyiségre vonatkozik.

Bár a Mol százhalombattai finomítójában történt tűzeset után ezen a héten már teljes kapacitással üzemel, Bujdosó szerint a kiesés így is megérződik.

Közgazdasági tény, hogy a hatósági áras termékekből egy idő után hiány lesz. A tankolási nehézség pedig bárhol előfordulhat az országban, eddig, a rendszámos megkülönböztetés előtt csak a határ mentén volt ilyen probléma

- figyelmeztetett Bujdosó.

