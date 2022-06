Globális minimumadó: átlép rajtunk a többi EU-tag? – Szijjártó Péter újra Amerikával egyeztetett

Miután a többi EU-tag támogatja a globális minimumadóról szóló tervet és csak Magyarország vétózott múlt héten, ma arról beszélt az Európai Parlamentben a francia soros EU-elnökség nevében Clément Beaune, hogy „szeretnénk a megerősített együttműködés felé terelni a tagállamokat”.

A megerősített együttműködés azt jelenti, hogy ha valamilyen témában legalább 9 tagállam egyetért, akkor ők anélkül is eldönthetnek az adott témában kereteket, hogy várniuk kellene a többiekre és így nincs egyhangúsági kényszer. Így hozták létre például az Európai Ügyészséget is 20 tagállammal és ezt az együttműködési formát dobta be a német elnökség is 2020 végén, amikor a magyar és lengyel kormány vétóval fenyegetett a 2021-2027-es költségvetés és a helyreállítási alap kapcsán a jogállamisági rendelet blokkolása érdekében.

Így tehát Clément Beaune, a francia kormány Európa-ügyi államtitkárának mai EP-beli jelzése, amit a hvg.hu írt meg (miután váratlanul napirendre vették az ügyet), nagyon fontos, mert arra utal, hogy a 26 tagállam akár át is léphet Magyarországon ebben a kérdésben, hogy a globálisan 139 ország egyet értésével kialakult alkut ne tartsa fel az EU.

A beszámoló szerint

Beaune azt ígérte, hogy még a féléves francia elnökség ideje alatt fejlemények várhatók, így tehát ez azt jelenti, hogy még június 30. előtt oda kell figyelni, hogy milyen irányba haladnak a dolgok.

Ezt az irányt egyébként befolyásolhatja az is, hogy mi történik az éppen ma és holnap zajló brüsszeli EU-csúcson.

Az, hogy a vétó miatt a magyar kormány nagy nemzetközi nyomás alatt áll, abból is látszik, hogy néhány nap után ma újra beszélt telefonon Anthony Blinken amerikai külügyminiszterrel Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. Ezt a magyar miniszter jelentette be a Facebookon, és a posztban úgy fogalmazott, hogy a globális kihívások, a háború, az infláció az „egekbe szökő energiaárakkal súlyosbított gazdasági válságot okoz, amelyben további súlyos kérdéseket vet fel a globális minimumadó esetleges bevezetése.” Majd rögtön úgy folytatta, hogy „Mindenesetre méltattam kollégámnak az amerikai beruházások fontos szerepét a magyar gazdaságban, hiszen 1700 amerikai vállalat működik Európa legkedvezőbb beruházási környezetében, és mintegy százezer magyar embernek adnak ők munkát."

A posztot azzal zárja:

Jövő héten fontos NATO-csúcs következik Madridban, ott majd személyesen folytathatjuk a konzultációt.

A csúcstalálkozó június 29-én és 30-án lesz, így tehát ha sikerülne is a magyar vétó ügyében megoldást elérni, akkor sem tudná a francia soros elnökség a Tanácsban megszavaztatni egyhangúsággal a globális minimumadó témáját, így az átcsúszna a cseh soros elnökség időszakára, ami július 1-től kezdődik.

Lehet, hogy a magyar kormánynak részben éppen ez is a célja, hogy ne a francia soros elnökség arathassa le a babérokat az ügyben, ugyanis a héten kiderült, hogy a Kirill-pátriárka szankcionálásával kapcsolatban komoly csörte lehetett a két kormány között (a francia elnökség nem húzta le időben őt a listáról, ezért a magyar kormánynak kellett a nyilvánosság elé kerülő vétó belengetésével lehúzatnia őt) és ezért most a minimumadóbeli vétó egyfajta visszacsapás lehet a francia soros elnökségnek. Más magyarázatok szerint a magyar kormány a lengyel tapasztalatból merített, mert ők is ellenezni kezdték váratlanul pár héttel ezelőtt a globális minimumadó témáját, aztán részben emiatt sikerült elérniük a helyreállítási tervük brüsszeli jóváhagyását.

Arról, hogy a várható budapesti amerikai nagykövet miket gondol a magyar kormányról, milyen aggályokat lát és mire készül, éppen ma jelent meg egy cikk:

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala