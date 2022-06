Harmincöt milliárd forintos beruházást hajt végre az eMAG-Extreme Digital Magyarországon

A hazai piacvezető e-kereskedelmi szolgáltató Dunaharasztin építi fel legújabb logisztikai központját, amely az évek óta rohamos növekedő online vásárlás kapacitásszükségleteit fogja kielégíteni. A vállalat a beruházástól rövidebb szállítási időket, illetve a többszáz egységből álló easybox csomagautomata hálózat zökkenőmentes ellátását várja. Az eMAG további terjeszkedése a magyar piacon része egy nagyobb, 255 milliárd forintnak megfelelő összegű regionális fejlesztési tervnek, amelyben kiemelt jelentőséget kapnak a nemzetközi logisztikai fejlesztések.

A hazai e-kereskedelem az elmúlt években töretlenül fejlődött, a szektor csak tavaly közel 70 millió hazai rendeléssel több mint 1200 milliárd forintos forgalmat ért el, amely harminc százalék feletti növekedést jelent. Van még tér azonban a fejlődésre, a teljes hazai kiskereskedelem 10%-át adják az online vásárlások, amely jóval elmarad az európai 15-20%-os részesedéstől. A piac bővülésében jelentős szerepe lehet a vállalat és partnerei által forgalmazott 4 millió terméknek, amelynek számát rövid időn belül a duplájára emelnék. A megnövelt kapacitásoktól a vállalat még rövidebb szállítási időket vár, és a folyamatosan bővülő csomagautomata-hálózat ellátási igényeit elégíti ki.

A beruházással a 2019-ben, az Extreme Digitallal összeolvadt romániai székhelyű cég az első külföldi, saját tulajdonú logisztikai parkját építi fel. A 117 000 négyzetméter alapterületű raktárban anyagmozgatásra, készletezésre, leltározásra 5 milliárd forint értékben ruháznak be a legmodernebb automatizált technológiába, amellyel akár napi 100 000 csomagot tudnak kezelni. A robotok korántsem veszik el a hazai munkaerő feladatait, a fejlesztés többszáz munkahelyet is teremt. A logisztikai központ regionálisan is jelentős szerepet kap, hiszen nem csak a magyar, hanem a horvát, szlovén, szlovák, osztrák, német és cseh megrendeléseket is kiszolgálja.

"Az e-kereskedelemben minden a gyorsoságról szól”

jelentette ki Várkonyi Balázs, az eMAG-Extreme Digital ügyvezetője a központ építésének bejelentésre rendezett eseményen. Hozzátette: „Az új raktárbázis révén nem csupán az eMAG-Extreme Digital saját rendeléseinek kiszolgálása gyorsulhat tovább, hanem annak a több mint hatezer magyarországi és régióbeli vállalkozásé is, amelyek az eMAG Marketplace piactéren kínálják termékeiket és szolgáltatásaikat a hazai vásárlóknak. Beruházásunkkal a hazai kisvállalatokat is segítjük abban, hogy profi internetes kereskedővé válva versenyképesek maradjanak a régiónkban terjeszkedő külföldi online óriásokkal szemben”

A hazai piacvezető e-kereskedelmi platform szeptemberre elkészülő beruházását a Nemzeti Befektetési Ügynökség közel 5 milliárd forinttal támogatta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az eseményen elmondta: „A beruházással tovább növekedik az Magyarország regionális versenyképessége egy olyan iparágban, ami kiemelt nemzetgazdasági jelentőséggel bír az országban. A logisztika a teljes hazai szolgáltatás-export 28%-át adja, amely közel 50%-os növekedést jelent egy év alatt. Különösen fontosak az olyan platformok, értékesítési csatornák, amelyek a hazai KKV-k számára biztosíthatják az online piacra lépési lehetőséget; e nélkül nem lehetnek versenyképesek a mai piaci környezetben"

Az eMAG-Extreme Digital megoldásai és a logisztikai beruházás is nagy segítség lehet számukra a piaci kihívások leküzdésében

A logisztikai központ már idén szeptemberben megkezdi a működését, elsőként 350, később akár 600 munkahelyet teremtve a régióban.