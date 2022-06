Autós utazást tervezel a nyáron? – Ezekre érdemes figyelni

Portfolio 2022. június 24. 15:00

Az iskolai tanév lezárását követően, főleg hétvégenként fokozatos nő majd az M7-es forgalma, így akkor is lecsökkenhet a sebesség a zsúfolt autópályán, ha nem történik sem baleset, sem egyéb rendkívüli esemény. A telített sávokban ezzel együtt megnő a balesetek és szakaszos torlódások kockázata, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. több hasznos tippel is szolgál a közlekedőknek. A közútkezelő által összeállított tanácsokat ugyanakkor nemcsak az M7-es autópályán, hanem a többi gyorsforgalmi úton is érdemes megfogadnia a sofőröknek. Írásunkban összeszedtük az utazáshoz és a bejelentésekhez szükséges legfontosabb tudnivalókat.