Itt a vége az alkotmányos abortuszjognak az Egyesült Államokban

Az amerikai legfelsőbb bíróság - amely egyúttal az Egyesült Államok alkotmánybírósága is - pénteken érvénytelenítette a Roe kontra Wade döntést, ezzel lehetővé tette a tagállamok számára, hogy maguk döntsenek arról, betiltják-e az abortuszt - jelentette több amerikai médium pénteken.

Az Egyesült Államok tagállamainak nagy része már többféle korlátozást bevezetett a művi terhesség-megszakítás szabályozására, a legfelsőbb bíróság pénteki döntése után azonban

a tagállamok szabadon rendelkezhetnek az abortuszról,

s nem minősül törvénytelennek, ha egy-egy tagállam betiltja azt. Az 1973-as jogesetben a szövetségi legfelsőbb bíróság azt mondta ki, hogy alkotmányellenesnek számít az abortuszjog korlátozása.

A szövetségi legfelsőbb bíróság döntését a bíróság épülete előtt nagy tömegek várták, az abortusz kérdése ugyanis megosztja az amerikai törvényhozást és a társadalmat.

Viharként söpört végig a május közepén Amerikában a hír, hogy egy kiszivárgott dokumentum szerint az alkotmánybíróság szerepét is betöltő Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálhatja azon közel ötven éves döntését, amely szövetségi szinten garantálta a nőknek az abortuszhoz való jogot. Az államok egy jelentős része azonban már évek óta követelte a szabályrendszer szigorítását. Mint korábban is jeleztük, a döntés mindenesetre nők millióit érintheti, akiknek sokkal nehezebbé válhat a terhességmegszakítás, de jelentős hatást gyakorolhat az idén esedékes kongresszusi időközi választás eredményére is, amely az amerikai politikai élet irányát határozhatja meg az elkövetkező évekre.

A témáról korábbi podcastünkben is beszéltünk már: az amerikai legfelsőbb bíróság előzetesen kiszivárgott többségi véleményét mutattuk be, amely hatályon kívül helyezheti ugyanezen intézmény azon 1973-as döntését, mely jelenleg széleskörben biztosítja az amerikai nők számára az abortuszhoz való hozzáférés jogát.

Címlapkép forrása: Getty Images