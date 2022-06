Ma irreális Orbán Viktor korábbi álma az államadósság összegének csökkentéséről

2021 végén 42 414 milliárd forint volt az államháztartás bruttó adóssága. De mégis kik finanszírozzák ezt az óriási összeget, ami a GDP 76,6 százalékának felel meg? Többek között erről is beszélt Beke Károly , lapunk Makro rovatának elemzője a Portfolio Checklist csütörtöki adásában

A 2020-as koronavírus-járvány kirobbanása volt az, ami egy fordulatot hozott, akkor körülbelül egy év alatt újra 80 százalék környékére emelkedett a magyar adósságráta, tehát gyakorlatilag egy év alatt elveszítettük tíz év adósságcsökkentését - nyilatkozta Beke Károly, lapunk makroelemzője a Portfolio Checklist csütörtöki adásában.

Emlékeztetett: néhány évvel ezelőtt Orbán Viktornak volt egy olyan kijelentése is, hogy az igazi adósságcsökkentés az az, amikor nominálisan is csökkenteni tudják Magyarország adósságát. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a GDP-arányos ráta csökken, hanem gyakorlatilag összegszerűen is kevesebb lesz az ország adóssága.

A makroelemző szerint ugyanakkor az egy elég merész vállalás lenne, ha most a kormány a zászlajára tűzné e célt, hiszen ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy többletesnek kéne lennie a költségvetésnek, hiszen egy nominálisan csökkenő adósságpálya csak úgy jöhet létre, hogyha nem kell hiányt finanszírozni, hanem a lejáró adósság törlesztésével tud csökkenni az államadósság.

