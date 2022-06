Szinte 100%, hogy Putyin már a nyáron elzárja a gázcsapokat – jósolja a neves szakértő

Ha az EU-nak sikerülne elérnie a most eldöntött magas gáztároló töltöttségi szinteket őszre, akkor továbbra is tudna majd pénzt és a fegyvereket küldeni Ukrajnába, éppen ezért „nagyon magas az esélye, közel 100%”, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök még júliusban, vagy augusztusban leállítja az orosz gázszállításokat Európába, hogy megakadályozza a tárolók magasra feltöltését – jósolja Mihail Krityihin, az orosz Gazprom ügyeit alaposan ismerő vezető gázpiaci elemző.

A RusEnergy tanácsadó cég társalapítója, Krityihin a Politico-nak adott nyilatkozata abba az értelmezési keretbe illik, amit a Carnegie Intézet vezető szakértője mondott szintén a lapnak, miszerint Putyinnak fontos, hogy az ukrán frontra hatást gyakorló témában számára kedvező irányba fordítsa a dolgokat, és ehhez kapóra jön, ha az európai gazdaságnak, és a társadalomnak nehézségeket tud okozni egy gázpiaci krízis kialakításával, mert akkor az európai közhangulat fordulatával kevesebb pénz és fegyver kerül Ukrajnába is.

A gázpiaci elemző szerint Putyin most szeretné felhasználni a Gazpromot, mint gázpiaci fegyvert azért, hogy ne engedje kellően feltölteni a télhez közeledve az európai tárolókat. Mihail Krityihin szerint Putyin készen fog állni arra, hogy beáldozza a Gazpromot a fenti cél érdekében, azaz például 200 ezer embert is elbocsáthatnak emiatt Oroszországban és beáldozhatják az Európából származó gázbevételeket is ami az orosz költségvetés 7%-át teszi ki.

Most az átlagos töltöttség 55%-os, mivel rekord ütemben ömlött Európába az elmúlt hónapokban a cseppfolyósított földgáz is (LNG). Emiatt például áprilisban az EU orosz gázimport aránya 24%-ra esett a tavaly áprilisi 40% körülről. Szorul tehát vissza az orosz importarány, de amint azt már év eleji elemzésünkben részletesen körbejártuk:

egyszerűen semmilyen irányból nem tudná kiváltani az EU az orosz gázimport teljes elapadását rövid távon, mert az összes többi alternatíva együtt sem képes teljesen pótolni az orosz energiahordozót.

Amint szintén részletesen megírtuk: az Európai Parlament tegnap jóváhagyta azt a rendelet-tervezetet, ami idén októberre minimum 80%-os, de lehetőleg 85%-os töltöttségi szintet ír elő átlagosan (az egyes tagállamok szintjén legalább az elmúlt 5 évi fogyasztás 35%-át kell teljesíteni, ami miatt nem hárul túlzottan nagy teher ránk a relatív nagy tárolói kapacitás miatt). De fontos, hogy ezt nem tudná elérni az EU, ha az oroszok már a nyáron leállítanák a szállításokat, így például ha az Északi Áramlat-1-en július 11-21. között végzendő éves karbantartás után valamilyen technikai ürügyre hivatkozva nem sikerülne újraindítani a szállításokat.

Emellett az is fontos, hogy

nem csak a tárolói töltöttség őszi kiinduló szintje a kritikus, hanem az is, hogy utána jön-e még orosz gáz,

mert az elmúlt években is 80-85% körülről indult év elején a töltöttség és még folyamatosan érkező orosz gáz mellett is leapadt a tárolói szint 20-25%-ra a különböző tagállamokban; igaz akkoriban még nem jött ennyi nem-orosz hátterű gáz.

Mindezek miatt nem véletlen, hogy egészen drámai kijelentéseket tett a minap ipari vezetők előtt Robert Habeck német gazdasági miniszter, alkancellár a Politico ma reggeli összefoglalója szerint, ami után tegnap be is jelentette Németországban a gázpiaci vészhelyzet második fokozatát. Olyanokat mondott, hogy

Ha úgy kezdjük a telet, hogy a gáztárolók csak félig vannak feltöltve, és elzárják a gázcsapot (az oroszok – a szerk.), akkor súlyos gazdasági válságról beszélünk... olyan politikai és gazdasági helyzetről beszélünk, amely rosszabb lehet, mint a COVID-járvány. Azt hiszem, ez még nem mindenki számára világos.

A Gázszállítási Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata (ENTSOG) április végén adta ki nyári gázpiaci jelentését, és amint részletesen megírtuk: akkor úgy modellezték, hogy ha május 1-től álltak volna le teljesen az oroszok európai gázszállításai, akkor a mi térségünkben csak 15-40%-ra lehetne feltölteni a tárolókat, a németeknél pedig csak 40-50%-ra. Tehát az az elemzés már világosan előrevetítette egy gázválság potenciális kialakulását.

Nyilván Magyarországon nagyon fontos nyugtató fejlemény, hogy a hosszú távú orosz gázvásárlási szerződés keretében a Gazprom teljesen ki fogja pótolni azt a mennyiséget is Szerbia irányából, amit az osztrák irányból most nem kapunk meg. Az is nyugtató, hogy mivel az orosz szerződés 4,5 milliárd köbméter a teljes 9-9,5 milliárd köbméteres magyar éves gázfogyasztásból, ez relatív jobb helyzetet vetít előre számunkra, mint több más térségi, vagy nyugati ország számára.

