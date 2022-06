Ítéletet mondott a JP Morgan a Bitcoinról

A tőzsdén jegyzett bányászok - amelyek a teljes kínálat mintegy 20%-át teszik ki - már májusban és júniusban Bitcoin-eladásokról számoltak be a likviditás növelése, a költségek fedezése és esetlegesen a tőkeáttétel csökkentése érdekében, írták a JPMorgan stratégái, akik a folyamat folytatódására számítanak a következő negyedében, ami további nyomást gyakorolhat a kriptodeviza árfolyamára.

A Bloomberg cikke szerint Nikolaos Panigirtzoglou vezető közgazdász csapata úgy látja, hogy a piaci szereplők a bányászati tevékenységből származó blokkok nagyobb részét azért adják el, hogy fedezzék a költségeiket, és leépítsék a tőkeáttételüket - írták.

"A folyamat folytatódhat a harmadik negyedévben is, ha a bányászok nyereségessége nem javul" - írták a stratégák. A legnagyobb kriptopénz több mint 50%-ot esett az elmúlt egy évben. Az eszközosztály gondjai a Terra/Luna ökoszisztéma összeomlásával, valamint a Three Arrows Capital fedezeti alapokkal kapcsolatos aggodalmakkal mélyültek el, de folyamatosan nyomasztják a szektort a kamatok emelkedése miatt növekedő finanszírozási költségek is.

A JPMorgan szerint egy dolog enyhítheti az árnyomást: az előállítási költség csökkenése az év eleji 18 000 és 20 000 dollár körüli tartományról ebben a hónapban 15 000 dollár körülre mérséklődött, a termelés energiahatékonyságának növekedése miatt.

A Bitcoin bányászatának költségeire vonatkozó becslések eltérőek. Az Arcane Crypto szerint egy nagy bányászcég termelési költsége 8000 dollár körül van tokenenként, átlagos áramárakat és új(szerű) bányászati gépeket feltételezve. A Securitize Capital szerint azonban az infrastruktúra és a kamatok rezsiköltségeit is figyelembe véve egyes bányászok összköltsége már 20 000 dollár felett lehet.

A bitcoinnal Londonban most 21 400 dollár körül kereskednek.

