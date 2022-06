Az Egyesült Államok óriási beruházások sorozatával gyűrné le a kínai "Egy övezet, egy út" projektet

Az Egyesült Államok célja, hogy öt év belül 200 milliárd dollár magán- és közfinanszírozást gyűjtsön a fejlődő országok szükséges infrastruktúrájának fejlesztésére egy G7-kezdeményezés keretében, amelynek célja a kínai több milliárd dolláros Egy Övezet Egy Út projektjének ellensúlyozása - közölte a Fehér Ház vasárnap.

Joe Biden amerikai elnök a terveket a G7 csoport más vezetői - akik közül néhányan már bemutatták saját különálló kezdeményezéseiket - kíséretében fogja ismertetni az idén a dél-németországi Schloss Elmauban megrendezésre kerülő éves találkozó. A Kína miatt egyre jobban aggódó G7-ek vezetői először tavaly terjesztették elő a projekt terveit, és most hivatalosan is elindítják azt új címmel, "Partnerség a globális infrastruktúráért és beruházásokért", miközben elhagyják a "Build Back Better World" elnevezést, amelyet Biden először az elnökválasztási kampánya során talált ki.

Biden a G7-ek egyik kísérő rendezvényén, amelyen Nagy-Britannia, Németország, Japán, az Európai Unió és Kanada vezetői is részt vesznek, több konkrét projektet fog bemutatni, és ígéretet tesz arra, hogy olyan projektekre összpontosít, amelyek segítenek az éghajlatváltozás kezelésében, valamint a globális egészségügy, a nemek közötti egyenlőség és a digitális infrastruktúra javításában. Nem lesz jelen Emmanual Macron francia elnök, aki hivatalosan is csatlakozott a kínai infrastrukturális programhoz.

A finanszírozást támogatásokból és szövetségi forrásokból, valamint a magánszektor beruházásainak előmozdításával teremtenék elő - közölte a Fehér Ház, hozzátéve, hogy további több százmilliárd dollár érkezhet a multilaterális fejlesztési bankoktól, fejlesztési pénzügyi intézményektől, állami vagyonalapoktól és másoktól.

Kína Övezet és Út Kezdeményezése (BRI), amelyet Hszi Csin-ping kínai elnök 2013-ban indított útjára, több mint 100 országot érintő fejlesztési és beruházási kezdeményezéseket foglal magában, többek között vasúti, kikötői és autópálya-projekteket. A Fehér Ház tisztviselői szerint Xi terve, amely az ősi Selyemút kereskedelmi útvonal modern változatának létrehozására irányul, kevés kézzelfogható előnnyel járt a fejlődő országok számára, mivel a legjobb munkahelyek kínai munkásokhoz kerülnek, a kényszermunka és a gyermekmunka aránya pedig növekszik.

Biden több projektet is ki fog emelni, köztük egy 2 milliárd dolláros napenergia-fejlesztési projektet Angolában, amelyet a Kereskedelmi Minisztérium, az amerikai Export-Import Bank, az AfricaGlobal Schaffer amerikai cég és a Sun Africa amerikai projektfejlesztő támogat. A G7-tagokkal és az EU-val együtt Washington 3,3 millió dolláros technikai segítséget nyújt a szenegáli Institut Pasteur de Dakarnak, amely egy ipari méretű, rugalmas, több vakcinát gyártó létesítményt fejleszt ki az országban, amely a COVID-19 és más vakcinák előállítására is alkalmas.

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) öt év alatt 50 millió dollárig terjedő összeggel támogatja a Világbank új globális gyermekgondozási ösztönző alapját, amely projekt célja a megfelelő gyermekgondozási infrastruktúra hiányainak megszüntetése.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Getty Images