Egy rövid ideig tartó csökkenés után brutálisan megnőhet a réz ára

Pacheco azután nyilatkozott így, hogy a réz árában az elmúlt egy év legnagyobb heti csökkenése következett be, mivel a befektetők aggódnak amiatt, hogy a központi bankok az infláció megfékezésére tett intézkedései csökkentik a globális gazdasági növekedést és ezáltal a fémek iránti keresletet.

"Lehet, hogy rövid távon átmeneti turbulenciában vagyunk, de ami itt fontos, azok a fundamentumok, a kereslet-kínálat egyensúlya nagyon kedvezőnek tűnik azok számára, akiknek rézkészleteik vannak" - mondta Pacheco.

Egy olyan világban, ahol a réz az elsődleges elektromos vezető, és ahol nincs sok új lelőhely sem, a réz ára nagyon szilárdnak mondható, mert a jövőben egyre inkább az elektromosság kerül majd előtérbe.

A londoni fémtőzsdén a réz referenciaárfolyama tonnánként 8.367 dolláron állt pénteken, miután elérte a 8.122,50 dollárt is, ami 25%-kal alacsonyabb a márciusi csúcshoz képest. Ez 2021 februárja óta a legalacsonyabb szint. Más ipari fémek áraiban is zuhanás következett be. Pacheco, az év elején kinevezett elnök, korábbi energiaügyi miniszter azt mondta, hogy az éves termelési célt 1,7 millió tonnában határozták meg. Arról is beszélt, hogy a költségeket mérsékelni kell.

A chilei kormány a héten közölte, hogy engedélyezi a Codelco számára, amely minden nyereségét az államnak adja, hogy a tavalyi nyereség 30%-át visszatartsa, ezzel finanszírozva egy ambiciózus, 40 milliárd dolláros beruházási tervet, amelynek az évtized végéig kell megvalósulnia. Az ügyvezető elmondta, hogy a tőkeinjekció lehetővé teszi, hogy a cég adósságállománya "viszonylag stabil" maradjon. Az adósságállomány jelenleg mintegy 18 milliárd dollár, bár a cég továbbra is keresni fogja a lehetőségeket, hogy kötvényeket bocsátson ki.

(Reuters)

Címlapkép forrása. Wayne Eastep/Getty Images