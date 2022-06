Ma már az a kérdés, hogy meddig marad magas az infláció

Egész egyszerűen képtelenség elszakadni az inflációs témától. Persze aligha csodálkozhatunk ezen, miközben a magas várakozásokat is meghaladó mértékben erősödik az áremelkedés üteme. Eközben pedig jönnek az újabbnál újabb hírek, amik befolyásolják az inflációs pályát: forintrekord, megugró nyersanyagárak, adóemelés és árstopok. Szerintem ma már inkább az a kérdés, hogy vajon 2024-re sikerül-e visszatérni az inflációs normához.

Az elemző is racionális

Az elmúlt hetekben a következő kérdéssel találtam magam szemben a leggyakrabban: „A kormány ismét meghosszabbította az árstopos intézkedéseket, mennyivel módosítja ez az előrejelzésedet?” Normális helyzetben ez egy teljesen érvényes kérdés lenne. Alapvetően a tényszerű előrejelzéseknek technikai kivetítésen kellene alapulnia. Ez azt jelenti, hogy ha tudjuk, hogy egy intézkedés július 1-jén véget ér, akkor azzal számolunk, és pont.

Ugyanakkor, ha megnézzük az elmúlt hetek, hónapok nyilatkozatait, mindenki elmondta, hogy hány százalékponttal lenne magasabban az infláció az árstop intézkedések nélkül, de az idei évre várt inflációs csúcspontja ezzel még köszönő viszonyban sem volt. Hogy lehet ez? Nagyon egyszerű: az elemzők is racionálisan viselkednek, és tisztában vannak azzal, hogy ebben a helyzetben, ha a gazdaságpolitika már faarccal betolt egy ekkora blöfföt, akkor ezt már végig kell csinálni, all-in.

Ebből az árstopból már nincs kiszállás: és hiába volt július 1. megadva határidőnek, mindenki tudta, hogy csak idő kérdése a meghosszabbítás bejelentése. Most éppen október 1-ig.

De továbbra sem találkozunk senkivel, aki azt mondaná, hogy az infláció csúcspontja idén 15-16 százalék lenne, pedig, ha a gazdaságpolitika valóban elengedné azt a bizonyos gyeplőt, akkor ez simán összejönne. Vagy még több is.

Nem érdemes az árstopok megszűnésére számítani

De miért is lehetünk annyira biztosak abban, hogy az árstop velünk marad? Nézzük először az üzemanyagot érintő intézkedést. Nagyjából 3-4 százalékponttal lenne magasabb az inflációs mutató, ha mindenkinek piaci áron kellene tankolnia. A költségvetésnek az intézkedés fenntartása nem kerül horribilisan sok pénzébe, vagyis belefér. A legnagyobb piaci szereplő pedig most kapott a nyakába egy szabad szemmel is igen jól látható extra adót, amivel hivatalosan az "extraprofit kétharmadát" veszik el. Az adó – elvileg átmeneti – és két évre szól. Vagyis a kormányzat azzal számol, hogy a jelenlegi helyzet fennmaradhat. A háború kitart, a szankciók miatt a Brent és Texas típusú olaj ára jóval magasabb lesz, mint a Mol által vásárolt Ural (és Arab), ami így többletet termel az olajipari óriás számára. Végezetül pedig a piaci árakra visszatérés akkora megrázkódtatást hozna a lakosság számára, ami politikailag a vállalhatatlan kategória.

Vagyis amíg a piaci árak vissza nem süllyednek a hatósági ár politikailag és gazdaságpolitikailag értelmezhető közelségébe, az árszabályozás fennmarad.

Az élelmiszer-árstop esetében a költségvetési hatás elhanyagolható, ahogyan az inflációs hatás is. Az érintett tételek ugyanis nagyon kicsi részét képezik csak a fogyasztói kosárnak. Eközben pedig a kiskereskedők az ezeken a termékeken elszenvedett veszteségeik pótlására más termékek áremelésével reagálnak. De mi történne, ha elengednék itt az árakat? Egyből visszatérnének a piaci árak, de a többi termék esetében aligha vágnák vissza a fogyasztói árat a kereskedők. Vagyis lényegében már duplán fizetnénk meg az árstopot. Így tehát itt sincs más lehetőség, mint addig fenntartani ezt az intézkedést, amíg nem jön valami komolyabb világpiaci visszaigazodás a mezőgazdasági árakban vagy a fő inflációs mutatónk vissza nem süllyed egy kezelhetőbb szintre, ahol már elfér ez az inflációs többlet.

Végül, de nem utolsó sorban itt van a rezsicsökkentés, ami valójában inflációs szempontból továbbra is értelmezhetetlen, legalábbis szerintem. 2013 óta ugyanis nincs piaci árképzés fogyasztói ár szempontjából. Akkoriban senki nem beszélt arról, hogy mennyi lenne az infláció a rezsicsökkentés nélkül, amikor a világpiaci árak alacsonyabbak voltak annál, mint amit a hatósági ár meghatározott. Most pedig, miután elszaladtunk felfelé, hirtelen mindenki számára érdekes lett, hogy mennyi lenne az infláció. De most nem is ennek a kérdés feszegetésének az értelmetlenségén szeretnék elmélkedni. A lényeg az, hogy feleslegesen beszélgetünk arról, ami nem történik meg. A rezsicsökkentést nem szüntetik meg. A legkézenfekvőbb tanúbizonysága ennek nem más, mint az új, átalakított költségvetés, mely már rezsivédelmi alapot is tartalmaz. Minek tesz ilyet a gazdaságpolitika és vet ki a döntéshozó (legalább) két évre extra adót az alap feltöltésére, ha aztán megszűnik a hatósági árszabályozás?

Az árstop intézkedések tehát maradnak, így az előrejelzéseket is ennek fényében érdemes összerakni. Vagyis a bejelentés egy jottányit sem változtat az előrejelzési pályán.

Annál inkább változtat azonban:

a rekordgyenge forint,

az adóemelések (beleértve a jövedéki adót, a népegészségügyi termékadót és az extraprofitadókat is),

a munkaerőhiány

és az inflációs várakozások.

Az inflációs pálya felfelé tolódott

A következő hónapokban tovább emelkedik majd az infláció, és örülhetünk, ha az őszi csúcspont megáll valahol 13 százalék alatt. Az elmúlt hónapok mintája alapján a szezonálisan megszokott havi áremelésnél legalább háromszor-négyszer nagyobb arányú a változás. Az elmúlt két évet nézve a vállalatok a nyári hónapok közül inkább a júliust választották a nagyobb átárazáshoz. Viszont számos szektorban most júniusban üt csak be a bérköltségekben a szezonális munkások bérének drasztikus emelkedése (már, ha egyáltalán van munkás).

Emellett a júniusban elért 400-as euró/forint árfolyamszint is gyorsabb átárazásra késztethette a vállalatokat. Aztán jön a július, amikor beépülnek az árakba a megemelt termékadók (jövedéki- és chipsadó) és bizony, akik "extraprofitadót" fizetnek sem lesznek restek árat emelni. Persze ezt senki nem fogja kitenni az ablakba, kivéve a Ryanairt. Amúgy is, van még ezer más dolog, amire lehet fogni az áremelést: munkaerő, forint, szállítás, energia, forrásköltség.

Az elmúlt napok beszélgetései alapján az is nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az inflációs várakozások jelentős mértékben megemelkedtek. A cégek a munkaerő költségének további drasztikus emelkedésével számolnak, és bizony az euró/forint esetében sem a 400 forintos árfolyammal kalkulálnak. Amikor arról beszélek, hogy a sok negatív hatás (háború, szankciók, Covid, áruhiány, jogállamisági vita stb.) elmúltával a forint visszatérhet 370 környékére, mindenki lemondóan legyint.

Sokan a mostani rekordárfolyamra is még 5-10 százalékot rászámolnak, mert az előrejelzésük determinisztikus: ezt a trendet láttuk az elmúlt hónapokban, inkább készüljünk a legrosszabbra.

Mindezek mellett az idei átlagos infláció elérheti a 12 százalékot is, a csúcspont – árstop intézkedések fennmaradása mellett is – megközelítheti a 13 százalékot. A lejtmenet pedig fájóan lassú lesz. Egyelőre egyik inflációs kockázati tényezőnél sem látni semmilyen pozitív jelet. Márpedig az infláció dinamikus süllyedéséhez nem elég, ha visszatérünk a historikusan megfigyelt átlagos havi szintű árváltozáshoz. Itt bizony sorozatosan havi szintű deflációra lenne szükség a 3 százalékos inflációs cél gyors eléréséhez. Erre a forint hihetetlen szárnyalása, túltermelési válság és drasztikusan bővülő munkaerőkínálat nélkül nincs esély. Lássuk be, egyik sem tűnik túlságosan valószínűnek a jelen helyzetben.

Jó esetben is egy lassú és fokozatos visszaigazodás jön az átlagos havi áremelkedési tempóhoz. Ezzel pedig még 2023-ban is átlagosan 7-7,5 százalék közötti inflációra számíthatunk. Vagyis elég lesz egy újabb inflációs szikra – mondjuk a termelékenység növekedését ismét érdemben meghaladó minimálbér-emelés –, hogy lemondjunk a 2024-re normalizálódó inflációs helyzetről.

