A Nyugat elment a szankciókkal a falig, most Oroszország köre jön

Az orosz-ukrán háború kapcsán a nyugati országoknak két eszközük van azt befolyásolni: az Oroszország ellen elrendelt gazdasági szankciók és az Ukrajnának szánt fegyverszállítások. Jelen pillanatban a gazdasági korlátozások területén totális nyomást fejtünk ki az oroszokra, miközben Kijev legvehemensebb támogatói, az Egyesült Államok, Lengyelország és az Egyesült Királyság is ódzkodnak kritikus fegyverrendszerek, illetve érzékenyebb területeken nagyobb mennyiségű eszköz átadásától. Legutóbb Mihail Hodorkovszkij orosz ex-oligarcha is értetlenkedett, hogy miközben a nyugati országok sok száz milliárdos többletköltséget vállalnak fel egy szerinte elhibázott olajbojkott és gazdasági szankciós mechanizmus oltárán, addig nem hajlandóak pár tízmilliárd dollárnyi fegyvert adni oda, ahol a háború valóban megfordítható, esetleg megállítható.

Miért vagyunk sokkal radikálisabbak a szankciópolitika, mint a fegyverszállítások területén? A jelenséget jobban megmagyarázza, ha azt feltételezzük, hogy a háború meglepte a nyugati döntéshozókat, és amit látunk, az ad hoc reakciók összessége, mindig az aktuális helyzethez igazítva. Ebben az esetben egy sor banális körülményt is figyelembe vehetünk. Ilyenek voltak a korábbi pacifista megfontolások, miszerint halált hozó fegyvereket békés demokráciáknak nem illik konfliktusövezetekbe szállítani.

Az első napok pánikjában nem is feltétlenül tűnt értelmes dolognak hosszú hetek betanítását igénylő nyugati fegyverek szállítása, hiszen gyors lefolyásúnak ígérkezett a küzdelem. Azóta viszont ütemesen nőtt a fegyverszállítások mértéke is. A kieli gazdaságkutató intézet adatai szerint június elejéig 35 milliárd eurónyi katonai felajánlás érkezett, a teljes támogatás 45%-a fegyver vagy annak vásárlására vonatkozó pénzügyi keret. Ez több, mint a tavalyi év ukrán költségvetésének fele (62 milliárd euró) és dimenzionálisan már összemérhető a hivatalos orosz katonai büdzsével (55,4 milliárd euró).

Ettől függetlenül még igaz lehet Hodorkovszkij kritikája, miszerint a nyugati reakciók nem költséghatékonyak, a drágább és kevésbé hatékony szankciós eszközt alkalmazzuk inkább, míg az olcsóbb és célravezetőbb fegyverszállításokat kevésbé. Ellentétben az évtizedes sztereotípiáinkkal, miszerint Oroszország katonailag kikezdhetetlen, de gazdaságilag törpe, most úgy tűnik, hogy megfelelő fegyverekkel az ukrán hadsereg akár megalázó helyzetbe is sodorhatná az oroszokat, miközben a gazdasági nyomás aligha fokozható és nem látszik a háború végét előrébb hozni. Ugyanakkor van egy sor egyéb szempont, ami miatt mégis indokoltnak tűnik a mostani magatartás.

Az egyik legfőbb ok, hogy a gazdasági szankciós rezsim és a fegyverszállítások kérdése nem egyazon, de legalábbis nem egységes döntéshozatali rendszer részei. Az előbbit főleg az Európai Unió gyakorolja, míg a fegyverek bő kétharmada az Egyesült Államokból jön.

Bármilyen katonai segítségnyújtás vonatkozásában kormányok döntenek, katonák tanácsára, egy régóta kialakult, szigorúan stratégiai szempontrendszer mentén.

Az energetikai és pénzügyi szankciók esetében parlamentek, szupranacionális szervezetek is aktívan részt vesznek az intézkedések tárgyalásában

A tárgyalóasztal túloldalán erős, de az elmúlt évtized szankciós és klímapolitikai vitáiban már többször lesöpört energetikai és pénzügyi lobbik ülnek, nekik kellett volna ellenállniuk a népakaratnak.

A katonai konfliktusok, kiváltképp az oroszok és amerikaiak közötti proxy-háborúk, évtizedes koreográfiák mentén zajlanak. Az első és legfontosabb lépés azok korlátozása, bizonyos eszkalációs kimenetelek kizárása. Ezek viszonylag racionális játszmák, amelyekben a felek nyíltan vagy közvetve felsorolják, hogy milyen eszközöket fognak használni, és milyen egyéb lehetőségeik lehetnének, amelyeket adott esetben még alkalmazhatnának. Itt ugyan lehet blöffölni – nagy valószínűséggel Putyin is így tett a nukleáris fegyver emlegetése során –, de ez ettől függetlenül egy jobbára bejáratott és transzparens folyamat. A nyugati országok például egyértelművé tették, hogy nem fognak közvetlen katonai erővel beavatkozni a háborúba, még légtérzárlatot sem rendelnek el.

Ehhez képest nem zárkóztak el az ukrán hadsereg felszínen tartásától, olyan fokú ellátásától, amely mellett egy nagyarányú orosz győzelmet legalábbis ki lehet zárni.

Ez egy nyílt végű eszköz, elvileg fokozható, de egy sor megfontolásból kifolyólag nem tesznek így. Ennek oka lehet a technológia féltése, a bizalom hiánya az ukránokban, az „ez is elég lehet” érzése, illetve feltehetően a bosszútól való bölcs félelem, miszerint a jövőben ők is kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor nyugati katonákat orosz fegyverekkel öldösnek le. A legnyomósabb ok azonban, hogy az eszkalációs lépcsőn mindkét fél fenn kell, hogy tartsa a fenyegetést, egy rosszabb perspektívát, hogy azt elkerüljék. Cserébe Oroszország sem rendelt el hadiállapotot, nem mozgósított, igyekszik úgy tenni (és talán úgy is tesz), mintha nem lenne egy totális hagyományos háború részese.

Nyilván nagyon komoly belpolitikai ára lenne egy mozgósításnak, de kevés kétség van afelől, hogy ha egy háborús vereség és nagyhatalmi megaláztatás közeledne, akkor ráfanyalodna erre a megoldásra.

Viszont a mértéktartásnak és a stratégiai számításoknak kevés jelét látni a gazdasági szankciók kapcsán. Itt három hónap alatt elmentünk a falig, jelenleg egyetlen épkézláb csomag sincsen napirenden. Nem azért, mintha csökkent volna a lelkesedés, sokkal inkább azért, mert minden lehetőséget kimerítettünk. Hovatovább, nincsenek feltételes szankcióink, mindent a maximális nyomásgyakorlás érdekében vetettünk be. Nem ígértük, hogy bizonyos intézkedéseket visszavonnánk, ha Oroszország eleget tenne bizonyos követeléseknek, pl. beszüntetné a harcokat vagy kivonulna bizonyos területekről. Így Moszkvában joggal gondolják úgy, hogy a szankciók – legyenek bármilyen pusztítók – úgysem kerülnek majd visszavonásra, viszont fokozni sem tudjuk már azokat.

Mindez oda vezet, hogy most Moszkva köre jön, és valószínűleg más stratégia mellett fogja alkalmazni amúgy korlátosabb eszközeit.

Szép példa a következményekre az orosz gázszállítások csökkentése és az európai piac rövid pórázra kötése. A német és nyugat-európai országok diverzifikációs döntései 2025-ig irányozták elő az orosz gázról való leválást. Mi értelme lett volna egy ilyen helyzetben a földgázt nem politikai nyomásgyakorlásra használni? Szabadon és költségmentesen próbálhat vele presszionálni, gazdaságilag aligha tudjuk megtorolni. Moszkva feltehetően tudatosan fogja alkalmazni, nem engedi feltölteni télre a tárolókat, és talán nem is zárja el teljesen a földgázt, hogy azt később még bármikor megtehesse. Valószínűleg nem kellett sokat mérlegelni a döntést, sem pénzügyi, sem politikai értelemben nem könnyű valamit szembeállítani a Gazprom magatartásával.

Feltehetően ez aligha fogja megfordítani a háború menetét. Moszkva tudatosabban alkalmazhatja amúgy nagyon kevés eszközét, miközben a nyugati oldalon a bonyolult koordináció és a változékony közhangulat torzíthatja az amúgy nagyobb arzenál célszerű használatát.

A legfőbb negatív következmény nem is az uniós országoknak okozott gazdasági kár. Sokkal meghatározóbb az a tény, hogy mindez reményt ad Moszkva számára a körülmények befolyásolására.

Valószínűleg túlértékelve az energiafegyver szerepét, de jelenleg az orosz vezetés nyeregben érezheti magát, és egyszerre számíthat a közvélemény kifáradására, illetve a nyugati kormányzatok jövőbeli óvatosságára, esetleg visszakozására egy sor kérdésben. Ez bizonyosan meghosszabbítja a háborút és növeli az oroszok kitartását.

