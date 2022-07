Korlátozott meleg víz és prioritási sorrend - Kiderült, hova csoportosítanák a gázt a németek, ha az oroszok elzárnák a csapokat

A német energiaszabályozó hatóság felsorolta azokat a kiemelt területeket, amelyek a háztartásoktól és kórházaktól kezdve a gyógyszeripari vállalatokon át a papírgyártókig védett áramellátást kapnának, ha ezen a télen súlyos gázhiány lépne fel – adja hírül a Reuters.

Az Északi Áramlat gázvezetéken keresztül érkező orosz gázszállítások erőteljes csökkentése miatt a hatóságok sürgős előkészületeket tettek a kemény télre nézve. Klaus Müller, a német szövetségi hálózati ügynökség felügyeleti szervének vezetője a Funke újságcsoportnak adott, szombaton megjelent interjúban azt mondta, „nem minősíthetünk minden vállalkozást rendszerszinten fontosnak".

Bár a háztartások elsődleges prioritást élveznek, Müller nem zárta ki az áramkimaradások lehetőségét. Erről itt írtunk részletesebben:

Ha racionalizálásra kerül sor, akkor először az ipari fogyasztást kell csökkentenünk

- mondta.

Kitért arra is, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a háztartások ne maradjanak gáz nélkül. De a koronavírusválságból megtanultuk, hogy nem szabad olyan ígéreteket tennünk, amelyeket nem biztos, hogy be is tudunk tartani – tette hozzá.

Az ipari fogyasztókat az áramkimaradások kereskedelmi, gazdasági és társadalmi hatásai szerint rangsorolják majd, mondta Müller, hozzátéve, hogy a papír továbbra is kulcsfontosságú marad az újságok és a gyógyszerek csomagolása szempontjából.

Még ha Oroszország teljesen le is állítaná a gázszállításokat, a Norvégiából és Hollandiából érkező vezetékes szállítások folytatódnának, és a tengerentúlról is érkezne cseppfolyósított földgáz (LNG) - tette hozzá Müller.

Egy másik cikkben a Reuters Hamburg környezetvédelmi szenátorát idézi, aki szerint

a város akut gázhiány esetén adagolni fogja a meleg vizet a magánháztartások számára, és korlátozni fogja a fűtés maximális hőmérsékletét.

Németország a múlt hónapban lépett át a háromszintű vészhelyzeti gázterv második szakaszába, miután Oroszország csökkentette az Északi Áramlat-1 gázvezetéken keresztül történő szállítást - ez a lépés előzi meg azt, hogy a kormány megszabja az üzemanyag-fogyasztás mértékét.

Akut gázhiány esetén csak vészhelyzetben, a nap bizonyos időszakaiban lehetne meleg vizet biztosítani

- mondta Jens Kerstan hamburgi környezetvédelmi szenátor. Kerstan szerint a város a kerületi fűtési hálózatban a maximális szobahőmérséklet általános csökkentését is megfontolhatná.

A szövetségi vészhelyzeti terv szerint a harmadik szakaszban a háztartásokat és a kritikus intézményeket, például a kórházakat előnyben részesítik az iparral szemben, de ez technikai okokból nem mindenhol lehetséges Hamburgban.

Miközben Németország sürgősen alternatív gázútvonalakat és -ellátási lehetőségeket keres, amelyek között az LNG is szerepel, a szenátor arra figyelmeztetett, hogy a hamburgi ideiglenes cseppfolyósított földgáz (LNG) terminál legkorábban a jövő év közepéig nem lesz működőképes.

