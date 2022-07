Megállíthatatlanul terjed a majomhimlő, Magyarország is kap a védőoltásból

Haiman Éva 2022. július 04. 17:30

Egy hónap alatt majdnem nyolcszorosára nőtt a majomhimlős esetek száma a világban, a tavasszal kezdődött járvány így egyre ijesztőbb méreteket ölt. A hatóságok és a kormányok is egyre komolyabban veszik a vírus jelentette fenyegetést, Amerikában magánlaborokat is bevontak a PCR-tesztek értékelésébe, és sok helyen megkezdték az oltóanyagok felvásárlását, sőt kiosztását is. Jelenleg úgy tűnik, hogy a majomhimlő jobban terjed a több szexuális partnerrel érintkezők, azon belül is a férfiak körében. Halálesetről továbbra sincs hír.