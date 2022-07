20 százalékos fizetésemelést várnak a közszféra dolgozói

12 éve nem nőtt a köztisztviselői illetményalap 38 650 forintos összege - mutatnak rá a cikkben, amely alapján még ma is több száz település van az országban, ahol saját forrásból nem tudtak ezen emelni az önkormányzati alkalmazottak bérének megállapításakor. A költségvetési intézmények dolgozóinak negyede pedig csak a központi minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kap keresetnövelést.

Az OKÉT munkavállalói oldalának tagjai egyhangúlag támogatták a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) elvárását, hogy a közszférában a kezdő bér legyen azonos a minimálbérrel és vezessék be a diplomás minimálbért. A

Annak érdekében, hogy ne csökkenjen tovább a közszféra béreinek reálértéke, aktuális kérdés az infláció ellentételezése.

A dolgozók képviselői szorgalmazzák, hogy július 1-től minden önkormányzati köztisztviselő, szociális, kulturális- és közgyűjteményi területen dolgozó, kormánytisztviselő, pedagógus, egészségügyi dolgozó, védőnő, rendvédelmi és honvédelmi alkalmazott tűzoltó kapjon 20 százalékos keresetnövelést, ami független az egyes ágazatok bérköveteléseitől.

Kitértek arra is, hogy új rendszerű minimáltarifák bevezetését várják a kormánytól a közszolgálatban működő munkavállalói érdekvédelmi szervezetek. Továbbá azt szeretnék elérni, hogy a minimálbér bruttó 301 ezer, nettó 200 ezer forintra emelkedjen, a középfokú végzettséghez kötött garantált bérminimum bruttó 391 300, nettó 260 ezer forint legyen, a felsőfokú végzettséghez kötött diplomás bérminimumot pedig bruttó 508 ezer, nettó 338 ezer forint összeggel vezessék be. Mindezek mellett azt is felvetették az egyeztetésen, hogy minden közszolgálatban dolgozó kapjon egységes, központi költségvetésből finanszírozott cafetéria juttatást, azonban választ erre a javaslatra sem kaptak.

