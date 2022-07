Leálltak az intenzíves gyerekműtétek a szolnoki kórházban

Július 1-jétől határozatlan ideig nem végezhető olyan műtét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházban, amely gyermek intenzíves ellátást igényel, így az érintett gyermekeket távolabbra kell szállítani, ami végzetes is lehet számukra.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ erről szóló határozatát Kunetz Zsombor szakorvos osztotta meg a Facebookon. A dokumentum megfogalmazása szerint

A Kórház rendelkezésére álló feltételek mellett olyan műtét nem végezhető, mely előreláthatólag gyermek intenzíves ellátás igényel.

A szakértő magyarázata szerint humánerőforrás-hiány miatt az érintett gyerekeket olyan intézményekbe kell szállítani, amelyek másfél-két órás távolságra vannak, hiszen ezen kórházak rendelkeznek gyermek intenzíves kapacitással a szolnoki kórház "közelében".

Nemcsak a tervezett (elektív), hanem az akut sebészeti, fül-orr-gégészeti, baleseti sebészeti ellátást sem tudják egy-egy súlyos esetben biztosítani, hiszen nincsen gyermek intenzíves ellátás a kórházban. A szülészeti és a neurológiai, valamint a stroke ellátás már eddig is akadozott, és ez így is marad ebben a hónapban is – hívta fel a figyelmet Kunetz Zsombor.

Címlapkép: Getty Images