Sírjából támad a koronavírus Magyarországon: van olyan megyénk, ahol már duplázódnak a számok

Portfolio 2022. július 06. 17:29

Miközben a rekordgyenge forinttal és a rekordmagas inflációval van tele a hazai sajtó, szép csendben a koronavírus is ismét utat tör magának Magyarországon: néhány szomszédos országhoz hasonlóan nálunk is kétszámjegyű százalékos mértékben emelkednek a heti esetszámok, így most már ott járnak, ahol május közepén. Feltehetően az omikron variáns BA.4 és BA.5 jelű alvariánsának külföldről való begyűrűzése okozza, hogy a legtöbb új fertőzöttet Budapesten, Győr-Moson-Sopron és Pest megyében találták az elmúlt héten, a leggyorsabban pedig Vas megyében növekszik az esetszám. A Balaton környékén, úgy tűnik, egyelőre nincs járványgóc.