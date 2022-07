Veszélyben a Fertő-tó: kiszáradhat, ha nem lépünk

Osztrák lapok szerint Ausztriának és Magyarországnak meg kell kezdeni az érdemi egyeztetéseket arról, hogyan fogják megmenteni a Fertő tavat a kiszáradástól, és biztosítani a terület vízellátását a magyar oldalról - írja a g7.

A lap arról ír, hogy a helyzet annyira rossz, hogy bizonyos területeken már hajók állnak a sárban, és a fürdőzőket is figyelmeztetni kell, hogy ne ugorjanak a derékig sem érő vízbe.

A Wiener Zeitung szerint a tó vízszintje az 1965-ös méréskezdés óta rögzített legalacsonyabb értékhez közelít: egyszer, 2003-ban volt ennél 4 centiméterrel alacsonyabb.

A nyári meleg és a szél általában őszre csökkenti le a tó vízszintjét, de idén már tavasszal alacsony volt a vízszint egy osztrák vízügyi szakértő szerint. Ez növeli a villámcsapás okozta tüzek kockázatát is, az előző hétvégén három hektáron égett a nádas az osztrák oldalon, a tüzet helikopterekről oltották.

A szakértő szerint egyelőre a fürdőzéshez van elég víz a tóban, de már most fel kell készülni arra az eshetőségre, hogy az idei év sem lesz csapadékban gazdag. A cikk kiemeli, hogy

a korábbi elgondolás, mely szerint a Fertő tó vízkészletét a Mosoni-Dunából kellene pótolni, fontosabb mint korábban bármikor.

Mindeközben a rendkívül száraz és sokszor meleg időjárás a Velencei-tónál idén is alacsony - és egyre alacsonyabb - vízállást eredményez, a Balatonért is aggódnak, és Debrecen mellett egy kedvelt turistacélpontként számon tartott tó, a Vekeri-tó már teljesen kiszáradt. Az aszály nem csak a természetben, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, erről többek között itt írtunk:

