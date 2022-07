Egyre csúnyább, ami a magyar kötvénypiacon történik – Küszöbön a 10 százalékos hozamok

Csütörtökön tovább emelkedett a magyar állampapírok másodpiaci referenciahozama, így lassan 10 százalékos jegyzésről beszélhetünk néhány futamidő esetében. A hozamok emelkedését egyrészt a folyamatosan emelkedő kamatvárakozások okozzák, másrészt az elmúlt két-három napban a forint piacán látott negatív hangulat a kötvénypiacra is átgyűrűzött.

Ismét 17-65 bázisponttal emelkedett csütörtökön a magyar állampapírok másodpiaci referenciahozama, ezzel folytatódott az utóbbi napok tendenciája. Az ÁKK adatai szerint a 3 és 5 éves papírok esetében így 9% fölé kúszott a referenciaérték.

Folytatódott az intenzív hozamemelkedés, a kötvények esetében lassan tízéves csúcsról beszélhetünk, hiszen utoljára 2012-ben láttunk ilyen magas referenciaértékeket. Az utóbbi egy hónapban a 10 éves kötvényhozam 160 bázisponttal emelkedett, az ötéves 230, a hároméves pedig 270 bázispontot ugrott.

A jelentős hozamemelkedés oka elsősorban az erősödő kamatemelési várakozásokban keresendő, ennek köszönhető az is, hogy a hozamgörbe inverzzé vált, vagyis a közepe (3 és 5 év) magasabb, mint a vége. A befektetők ma már 12-13%-os jegybanki alapkamatot áraznak, ez épül be a kötvényhozamokba is.

A rövid oldalon a diszkont kincstárjegyeknél is jelentős hozamemelkedés volt az utóbbi hetekben, szintén tízéves csúcsokat látunk. Lassan a 3 hónapos dkj a 7, a 12 hónapos pedig a 8 százalékot közelíti.

A magyar hozamok emelkedése részben a nemzetközi kötvénypiaci folyamatokkal zajlott párhuzamosan az utóbbi időszakban, a jegybankok kamatemelései miatt a fejlett hozamok is számottevően emelkedtek.

