Újabb kamatemelést hajt végre az MNB kedden!

Jövő héten kedden összezárja az egyhetes betéti kamat és az alapkamat közötti különbséget az MNB a jegybank közleménye szerint. A jegybank tehát egy nem kamatmeghatározó ülésen fogja emelni az alapkamatot. Az MNB a mai napon 200 bázisponttal emelte az egyhetes betétet, és közleményében hangsúlyozza: minden eszközt bevet az árstabilitás elérése és fenntartása érdekében. A jegybank nem szokott közleményt kiadni az egyhetes betéti kamat emelése után, így a mai közlésnek fontos üzenete van. Az MNB a forint gyengülését veszélyesnek tartja az inflációs kilátások szempontjából is.

"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az elmúlt napokban kialakult pénzpiaci helyzet növeli a tartós inflációs hatások kockázatát és egyértelműen veszélyezteti az árstabilitást. A kedvezőtlen pénzpiaci elmozdulások hatása erősíti annak a kockázatát, hogy a magas infláció a korábban vártnál hosszabb távon is fennmarad. Tartósan magas infláció esetén a jelenlegi magasabb árdinamika beépülhet a gazdasági szereplők várakozásaiba, ami megnehezíti az árstabilitás biztosítását" - közölte az MNB.

"A fenti kockázat elkerülése érdekében szükségessé vált a monetáris kondíciók további szigorítása, ezért az MNB az egyhetes betéti kamatot 200 bázispontos emeléssel 9,75 százalékban határozta meg. A Monetáris Tanács júniusban meghatározott stratégiájával összhangban szükségesnek tartja, hogy az egyhetes betéti kamat emelkedése minél előbb beépüljön az alapkamat-emelési ciklusba is. Az alapkamat és az egyhetes betéti kamat gyors összezárása már a következő, július 12-i Monetáris Tanács ülésen napirendre kerül" - írja az MNB.

Vagyis a jegybank nem várja meg a hónap végét, a következő kamatmeghatározó ülést, hanem már a jövő héten összeolvasztja az egyhetet kamatot az alapkamattal.

"A mai napon meghirdetett egyhetes betéti tenderen az MNB több mint 9500 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el. Az egyhetes instrumentumban lekötött likviditás jelentősen emelkedett az előző heti 7263 milliárd forintos szinthez képest" - írja az MNB, ami azt jelzi, hogy a kamatemeléseket effektívnek szánja a jegybank.

"A jegybank számára kiemelt fontosságú, hogy a rövid oldali kamatok minden részpiacon – ezek között is kiemelten a swappiacon – és minden időszakban a Monetáris Tanács által optimálisnak tartott rövid oldali kamatszinttel összhangban alakuljanak. Ezért az MNB megkezdi a devizalikviditást nyújtó swaptenderek negyedéven belüli alkalmazását. Az első tendert az MNB 2022. július 8-án pénteken tartja, egynapos futamidőn, a tender paramétereit a jegybank reggel 9 órakor teszi közzé. Az aktív piaci jelenlét révén az MNB erősíti a monetáris transzmisszió hatékonyságát, ezen keresztül támogatva az árstabilitás elérését és fenntartását" - áll a közleményben. Az MNB ezzel az eszközzel is igyekszik csökkenteni a volatilitást, támogatást nyújtva a forintnak.

Az MNB továbbra is folyamatosan figyelemmel követi a pénzpiaci kockázatok alakulását, és szükség esetén az eszköztár minden elemével kész beavatkozni az árstabilitás elérése és fenntartása érdekében.

- zárul az MNB közleménye.

Az MNB közleménye után a forint tovább erősödött a vezető devizákkal szemben, 409 feletti szintről 405 közelébe jött le az euróval szemben. A piac jelentős, további monetáris szigorítást áraz.

Az MNB minden bizonnyal azért fogja megemelni az alapkamatot a jövő héten (és nem vár a következő kamatdöntő ülésig), hogy a kamatfolyosó két szélét is emelje ezzel párhuzamosan (a folyosó teteje most 10,25%). A kamatfolyosó emelésére pedig azért van szükség, hogy a következő hetekben is tudja tovább emelni (akár hetente is) az egyhetes betéti kamatot (ami most 9,75%). Ha nem emelné az MNB a kamatfolyosót a jövő héten, akkor mindössze 50 bázispontnyi emelést tudna végrehajtani a következő kamatdöntő ülésig (a folyosó tetejére), ami nagyon kevés a mai környezetben. A nem kamatdöntő ülésen való kamatemeléssel nagyobb tere nyúlik meg a további, érdemi monetáris szigorítás irányába, amire könnyen lehet, hogy szükség is lesz. Egyben megnyitja az utat a 10% feletti kamatok világához.

Címlapkép: Getty Images