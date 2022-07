Újabb kamatemelést hajthat végre az MNB kedden!

Portfolio 2022. július 07. 15:05

Jövő héten kedden összezárhatja az egyhetes betéti kamat és az alapkamat közötti különbséget az MNB a jegybank csütörtök délutáni közleménye szerint. Ezt azután adta ki az MNB, hogy ma délelőtt 200 bázisponttal emelte az egyhetes betéti tenderen a felkínált kamatot. Az MNB tehát a mai közlemény alapján egy nem kamatmeghatározó ülésen emelheti az alapkamatot, ráadásul drasztikusan, ami figyelemre méltó fejlemény. Emellett a közleményében hangsúlyozza az intézmény: minden eszközt bevet az árstabilitás elérése és fenntartása érdekében, mert a jelek szerint a forint gyengülését veszélyesnek tartja az inflációs kilátások szempontjából is. Mindez azért is nagyon érdekes, mert a jegybank nem szokott közleményt kiadni az egyhetes betéti tender délutáni lezárásakor. A mai közlés azért is fontos, mert mivel nem vár a hónap végéig a kétféle kamat összeolvasztásával az MNB, így egyúttal megnyitja a teret azelőtt is, hogy a következő hetekben még tovább, a 10% feletti tartományba, emelhesse az egyhetes betéti tenderen felkínált kamatot (ha szükséges), mert jövő kedden már az alapkamat is jókorát ugrik, amihez igazodik a kamatfolyosó felső széle.