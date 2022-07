Fontos gázpiaci hír jött a németektől, ami kiugraszthatja a nyulat a bokorból az oroszoknál

Fontos első lépés a gázpiaci helyzet megoldására az, hogy a kanadaiak visszaadják nekünk a javításra kiküldött turbinát, így az a célunk, hogy azt a lehető leghamarabb elküldjük Oroszországba, hogy az Északi Áramlat-1 vezeték üzemeltetője be tudja azt szerelni – jelezte vasárnap este a Siemens Energy egy közleményben. A cél az, hogy minél hamarabb, minél nagyobb mértékben felpörögjön a gázszállítás ezen a vonalon és így a turbina visszaküldéssel a németek "ki akarják ugrasztani a nyulat a bokorból", hogy tényleg ez a műszaki ok indokolta-e a vezetéken a gázszállítások 60%-os visszafogását.

Az oroszok arra az ürügyre hivatkozva fogták vissza durván, 50-60%-kal június közepétől az Északi Áramlat-1-en a gázküldést a németek felé, hogy a Siemens Energy tulajdonában lévő, karbantartásra Kanadába kiküldött turbina ott ragadt az időközben hatályba lépett szankciók miatt. A gázszállítások komoly visszafogását egész Európa gázpiaca megérezte közvetlenül (a németeken keresztül például a csehek, osztrákok, magyarok, olaszok is 50-60%-kal kevesebb gázt kaptak), illetve közvetve (a gáztőzsdei árak durván meglódultak, így a téli betárolásra felkészülés még költségesebbé vált Európa-szerte). Ez látszik az alábbi ábrán is, illetve a témával több cikkben is foglalkoztunk:

A német és olasz politikai vezetés nyíltan kimondta, hogy a Siemens Energy turbináinak Kanadában javításon ragadt turbinája csak ürügy volt az oroszok részéről arra, hogy június közepén váratlanul 50-60%-kal visszafogták a napi szállított volument az Északi Áramlat-1-en. Ez a műszaki ok csak töredék mértékben indokolta volna, hogy a gázszállítások mérséklődjenek a fontos útvonalon. Az oroszok azt az ürügyet használták ki, hogy a kanadaiak az orosz energetikai infrastruktúrát célzó műszaki berendezésekre is kiróttak az elmúlt hónapokban szankciót, így most a németek hathatós kérésére a kanadaiaknak eseti jellegű feloldást kellett meglépniük a szankciók alól, hogy ezzel segítsenek.

"A politikai exportdöntés szükséges és fontos első lépés a turbina leszállításához. Jelenleg szakértőink intenzíven dolgoznak minden további hivatalos jóváhagyáson és logisztikán. … Célunk, hogy a turbinát a lehető leggyorsabban üzemi helyére szállítsuk" - áll a Siemens Energy vasárnap esti közleményében, amelyről a Reuters tudósított.

Ez a folyamat indult tehát most el azzal, hogy a kanadaiak megadták az engedélyt a turbina kiszállítására, majd ez a Siemens Energy-hez érkezik Németországba, onnan pedig minél előbb Oroszországba akarják szállítani, de ennek megszervezése jogi és logisztikai okok miatt nem olyan egyszerű.

Amint viszont odakerül Oroszországba a turbina, onnantól kezdve az oroszok ürügye elvileg megszűnik az 50-60%-os szállítás visszafogásra.

Közben viszont minderre az ügyre rácsúszott a holnaptól, azaz július 11-től kezdődő előre tervezett 10 napos nagy éves karbantartási munkálata az Északi Áramlat-1-nek. Európa-szerte most az a rettegés fő tárgya, hogy vajon az oroszok július 22-én újraindítják-e a szállításokat, vagy valamilyen ok miatt ez nem történik meg és így a téli gázválság esélye tovább nőne. A francia gazdasági miniszter ma azt jelentette ki, hogy az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy teljesen leállnak majd az orosz gázszállítások Európa felé (nem biztos, hogy most rögtön júliusban), így alapesetben erre kell felkészülnie mind Franciaországnak, mind a kontinens egészének.

