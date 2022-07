Nagy változást jelentett be az IKEA

Megváltoztatja az IKEA Magyarország az áruházak nyitvatartási idejét augusztus elejétől. A Központi Ügyfélszolgálat munkatársai 8:30-tól 19:00 óráig lesznek elérhetőek - tájékoztat a svéd bútorgyártó, amely nem indokolta meg a változtatást.

Augusztus 1-től kezdődően hétfőtől szombatig 10:00 és 20:00 óra között, vasárnap pedig 10:00 és 19:00 óra között kereshetik fel a látogatók az Örs vezér téri, a budaörsi és a soroksári áruházat.

Az IKEA kibővíti és megerősíti Központi Ügyfélszolgálatának funkcióját, mely számos fejlesztésnek köszönhetően egy távolról működő értékesítési ponttá alakul, és ahol a kapacitásbővítés miatt új munkalehetőségek is nyílnak. A cél, hogy jelentős mértékben szélesedjen a táveléréssel működtethető szolgáltatások köre, a vásárlók egy 24 órán át elérhető chatbot segítségét is igénybe vehessék, a tervezési szolgáltatások – például konyha- vagy hálószobatervezés – még több időpontban elérhetővé váljanak, továbbá erősödjön a megfelelő termékek kiválasztásában és a rendelések véglegesítésében nyújtott támogatás. Arra is lesz lehetőség, hogy

a panaszkezelés során a vásárlók videóhívásban mutathassák meg a hibás terméket vagy alkatrészt a munkatársaknak, akik így azonnal lépéseket tudnak tenni a probléma megoldása érdekében.

A fejlesztés részeként az Ügyfélszolgálat a már megszokott csatornákon, telefonon, e-mailen és az IKEA közösségi média felületein is elérhetőbbé válik, amennyire csak lehetséges. A Központi Ügyfélszolgálat munkatársai minden nap 8:30 és 19:00 óra között állnak majd rendelkezésre, az olyan önkiszolgáló lehetőségek pedig, mint például a chatbot, a házhoz szállítás nyomon követése és a reklamáció állapotának ellenőrzése, a nap további részében is elérhetők maradnak a vásárlók számára.

Kitértek arra is, hogy az országban több helyen működik csomagponton történő átvételi lehetőség, kisebb és nagyobb rendelésekre egyaránt, illetve a nyári időszakban a Dél-balatoni régióban két mobil átvételi pont is a vásárlók rendelkezésére áll.

