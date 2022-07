Igényesség, maximalizmus, rámenősség – ki volt Claessens Peter?

Portfolio 2022. július 12. 15:16

Hétfőn érkezett a hír, hogy meghalt Claessens Peter, belga származású magyar üzletember, agrárvállalkozó, aki Somogy megyében kiemelkedő mezőgazdasági tevékenységet végzett és elsősorban a sertéstenyésztésről vált híressé. A hírek szerint a nagyvállalkozó üzleti és családi problémák miatt önkezével vetett véget az életének. Üzleti sikerei tragikus halálának fényében is nyilvánvalóak, ám ennél többről is szó van: a szakmában mindenki etalonként tekintett tevékenységére és a személyiségére is. A lapunknak név nélkül nyilatkozó agrárszakemberek hasonlóan vélekedtek róla.