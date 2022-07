Jön az újabb világválság? 10 dologban nagyon más a jelenlegi helyzet, mint a legutóbbi összeomlás során volt

Infláció

Egyértelmű különbség, hogy jelenleg több évtizedes csúcsokat dönt az infláció szerte a világon. Nemcsak az Egyesült Államokról és az eurózónáról van szó, hanem olyan helyeken is emelkedést látunk, ahol nem jellemző a nagy áremelkedés: például Svájcban vagy Japánban.

Foglalkoztatás

A munkaerőpiacon sokkal kedvezőbb a helyzet, mint a legutóbbi válság során. Jelenleg 3,6% a munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban, a pénzügyi válság kitörése során ez jóval magasabb volt, és még utána, 2013-ban is egészen magasan, 8% körül alakult.

Németország szenved

2008-ban és utána egészen máshogy alakult az európai helyzetkép, mint jelenleg. Akkor a német gazdaság kifejezetten jól viselte a válságot, miközben a déli tagállamok szenvedtek. Most Németország is jelentősen megszenvedi a gazdasági fejleményeket: míg a pénzügyi válságot követő években Németország masszív külkereskedelmi többletet mutatott, most deficites az egyenleg.

Nincs nagy spread

Az olasz kötvényfelár a némethez képest ugyan megemelkedett az elmúlt hónapokban, szó sincs akkora kilengésekről, mint a 2008-as válság során. Ez egyben köszönhető az EKB közbeavatkozásának is: a jegybank az eszközvásárlási program rugalmassá tételével reagált a fragmentáció megjelenésére, és eddig kifejezetten sikeresen tudta letörni azt. 2008-ban és utána nem ez volt a jellemző.

A fogyasztás relatíve erős

Noha a fogyasztói bizalom rossz passzban van épp, még mindig összehasonlíthatatlanul jobb a helyzet, mint a pénzügyi válság során bármikor. A fogyasztók nemfizetése 2006-ban kezdett meredeken emelkedni, amely végül a pénzügyi válság kirobbanásához vezetett. A fogyasztói hangulat ezután még néhány évig rossz volt, ma pedig még semmi hasonlót nem tapasztalunk.

Lakáspiac

A lakáspiacon is jelentős eltéréseket látunk. 2006-ban a lakásárak elkezdtek csökkenni, majd 2008-ra összeomlott a lakáspiac. Lassulást jelenleg is látunk, de a helyzet megint csak összehasonlíthatatlan a 2006-2008-as folyamatokkal, és a nemzeti lakásárindex továbbra is emelkedést mutat.

Most nem a pénz hiányzik

Míg a legutóbbi válság során egyszerűen elfogyott a finanszírozás, most inkább a különféle nyersanyagok és a jószágok hiányáról beszélhetünk. A 2008-as válságot és utóhatásait a jegybankok pénznyomtatással és swapügyletek létesítésével oldották meg, amely biztosította a likviditást. Ehelyett most azt látjuk, hogy az egyes országok nem a pénzügyi forrásokat keresik gőzerővel, hanem az energiát. A Bloomberg szerint az energiafüggetlenség lett az új pénzügyi függetlenség.

Munkaerőpiac vs tőkepiac

A tőkepiaci mozgás és a munkaerőpiac 2008-ban érdekes eltéréseket mutatott. Noha a munkanélküliség már emelkedni kezdett, az S&P 500 még egyszer csúcsra ugrott a 2008-as válság előtt. Most teljesen eltérő a helyzet: a részvénypiacok szenvednek, miközben a munkaerőpiac kifejezetten stabil.

Az ipari termelés rakétázik

Az ipari kibocsátás a 2008-as válság elején elkezdett esni, míg jelenleg - az ellátási gondok és az energiaárak emelkedése közepette - egymás után dönti a csúcsokat. Ez is egy teljesen eltérő helyzetképről árulkodik az amerikai gazdaságban.

Eltérő bérdinamika

A béremelkedések terén is jelentős a különbség: az Atalanta Fed bérkövető indexe alapján az látszik, hogy a legalacsonyabb keresetűek bérfelzárkózása egészen jelentős, 2008-ban viszont épp a magasabb keresetűek béremelkedési üteme haladta meg az alacsony keresetűekét. Az összesített átlagbér is jelentősen emelkedik az Egyesült Államokban, 2008-ban esés volt tapasztalható.

