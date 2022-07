Minden a magyar turizmusról egy helyen - Új turisztikai információs portál debütál

Új turisztikai információs portált élesített ma reggel a Magyar Turisztikai Ügynökség, az igyutazunk.hu-n folyamatosan frissülő cikkek, elemzések jelennek meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) és a big data állományok adatai alapján. Ezzel az ágazat, a sajtó és az érdeklődők is naprakész képet kapnak a hazai turizmusról.

2019-ben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elindulásával teljes mértékben új irányvonalat hozott a szektor életében, mert megalapozza az adatvezérelt döntéshozatalt - ismertette a portált bemutató háttérbeszélgetésen Jakab Zsófia marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettes, aki kiemelte, hogy most már mintegy 45 ezer szálláshelytől kapnak információt a szállások vendégeiről. Ennek köszönhetően célzottan lehet értékesíteni döntéseket hozni, kampányokat indítani. Céljuk volt az is, hogy az NTAK adatokat a nyilvánosság és a sajtó részére bocsássák. A portálon hasznos és részletes elemzéseket közölnek a turisztikai térségekről, nagyvárosokról, látványos vizualizációkon keresztül valós időben is követhető lesz a hazai szálláshelyek forgalma.

Legfőbb törekvésük, hogy minél több turista érkezzen Magyarországra, valamint hazánk Közép-Európa legnépszerűbb desztinációjává váljon.

Czelleng Ádám, az MTÜ kutatási és ágazati képzési igazgatója szintén azt emelte ki, hogy kiemelt szerepelt tölt be az ügynökség életében az adatvezérelt ágazatirányítás. Az NTAK-nak köszönhetően folyamatosan tudják követni a szálláshely adatokat, az elemzések elkészítéséhez egyebek mellett hozzájárulnak egyebek mellett a KSH adatai, továbbá fontos forrásnak számítanak a bankkártya-adatok, a Google keresési adatok és a mobilcelladatok. Stratégiai céljuk, hogy minél több adatot osszanak meg, jelenleg havi, heti és negyedévente közölnek riportok érhetők el.

Az igyutazunk.hu funkcióiban folyamatosan bővül majd:

A friss híreket követően az érdeklődők böngészhetik az aktuális szálláshely-forgalmat. A vizualizáció a 48 órával előtti be- és kijelentkezéseket mutatja azok valós idejében az összes, azon belül a belföldi és a legjelentősebb TOP5 küldőországokból érkező vendégszámra bontva.

A belföldi keresletet adatvizualizációval jelenítik meg, és a településre kattintva részletesebb képet lehet kapni arról, hogy mennyien látogattak oda, valamint böngészhető a TOP települések listája is.

Viszonylag pontos képet mutatnak a külföldi vendégek számáról az adatok.

Mindezek mellett ötleteket adnak arra is, hogy merre érdemes utazni az országban és programjavaslatokat is adnak.

A portálon közzéteszik a korábbi sajtóanyagokat és riportokat is a hazai turizmusról.

