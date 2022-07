Rendkívüli sebességgel szavazták meg a kormánypárti képviselők a kata teljes átalakítását

Gyakorlatilag egyetlen nap leforgása alatt, az adóév kellős közepén, az érintett 450 ezer kisadózó számára alig két hónapos felkészülési időt hagyva írták át alapjaiban a kormánypárti képviselők a kormány javaslatára a kata-szabályokat. Az ellenzék egységesen elutasította az új kata-törvényt és számos kedvezőtlen következményre figyelmeztetnek, szakértőkhöz hasonlóan.

A képviselők először az összegző módosító javaslatot fogadták el, majd a zárószavazáson is hasonlóan szavaztak a képviselők, a következőképp:

120 igen, 57 nem, 1 tartózkodó szavazat.

Vagyis a kormánypárti képviselők közül többen nem szavaztak a kata-módosításról. Az élő parlamenti tudósításból kivágott lenti fényképen jól látható, hogy a kormányból több tag nem volt jelen a zárószavazáson. Így például Varga Mihály pénzügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök sem.

(Ezt megelőzően a parlamenti képviselők elfogadták a 2023-as költségvetéshez beterjesztett összegző módosító javaslatot. Hamarosan tehát sor kerülhet a jövő évi büdzsé zárószavazására is. Előtte még a módosító javaslatot véleményezi a Költségvetési Tanács.)

A Pénzügyminisztérium hétfő délben terjesztette a parlament elé a kata-szabályok módosítását, és kicsit több mint egy nap alatt a parlamenttel el is fogadtatta azt, miközben érdemi módosításra nem is adott lehetőséget. Sőt, annyira kapkodott az előterjesztő, hogy számtalan helyesírási hibát kellett korrigálni a javaslatban.

Az új kata-szabályok legfontosabb elemei

Lényeges változás, hogy a kisadózók nem élvezhetik az alacsony adó előnyét, ha egyetlen forintot is beszámláznak céges ügyfeleknek.

Ez alól kivételt kapnak a taxisok.

Egyúttal megszűnik a bt-k katás adózásának lehetősége.

A javaslat szerint a kata szerint csak egyéni vállalkozók adózhatnak, közülük is csak az ún. főállású katások.

Az adó mértéke 50 ezer forint marad, míg a bevételi határ 18 millió forintra emelkedik 12 millió forintról.

Az új szabályok szeptember elsejétől élnek.

Érdemes megemlíteni, hogy a törvényjavaslat indoklása érdemben nem tér ki arra, hogy miért nem fogadhat el bevételt egy kisadózó céges megrendelőtől. És a törvényjavaslat azt sem magyarázza meg, hogy a taxisok miért élveznek kivételt. A pénzügyminisztérium közleménye említ csak meg annyit, hogy a taxisoknál a kizárólag lakossági értékesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan a gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne.

Következmények

Egyetlen nap alatt gyakorlatilag több százezer kisadózó életét írja át a kormány, nagy mértékben szűkítik ezzel az eddigi katázók körét, és az érintetteknek év közben kell alkalmazkodniuk az új adószabályokhoz. A lehetséges következmények között meg lehet említeni a feketegazdaság előretörését, valamint az érintettek esetében az adóterhek emelkedését.

Egyébként még maga Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is erősnek tartotta a benyújtott módosító javaslatot, pedig eddig ő volt a szószólója a változtatások szükségességének.

Jól látható, hogy a kormány számára elsődleges fontosságú volt a kata szabályainak módosítása a színlelt foglalkoztatás megszüntetése miatt. Ez ugyanis az állam számára is adóbevétel-kiesést okozott.

Úgy tűnik viszont, hogy a kormány a jelenleg kata szerint adózók jelentős részének ellehetetleníti a katázását, azáltal, hogy a cégektől származó bevételt kizárja az érintettek bevételeiből (nekik a katához képest kevésbé előnyös átalányadózást ajánlja). Ez nagyon komoly mértékben érinti a 450 ezer katás adózót, és ők várhatóan jelentős adóteher-emelkedéssel nézhetnek szembe, amennyiben cégeknek (is) számláznának, és amennyiben ezek a tranzakciók a jövőben nem terelődnek be a feketegazdaságba, vagyis amennyiben ők egyáltalán a kata hatálya alatt maradnak. A kata megalkotásának egyik nagy előnye (az egyszerű adónemből fakadó előnyei mellett), hogy fehérítette is a gazdaságot, mivel olyan tranzakciók tisztultak ki, amelyeket korábban nem vallottak be a felek.

Külön érdekessége a törvényjavaslatnak, hogy felvállalja az adózók megkülönböztetését és előnyben részesíti a taxisokat (nekik a jövőben is származhat bevételük cégektől), furcsa magyarázat közepette.

A módosítás másik pikantériája, hogy miközben elvonja a céges bevételt a katázóktól (kivéve a taxisok), vagyis a potenciális árbevételük csökken az érintetteknek, megemeli 12 millió forintról 18 millió forintra az árbevételi határt. Az érintettek ezt nemcsak furcsának találhatják, hanem igazán cinikus lépésnek is.

Ezzel a lépéssel feltehetően több százezer kisadózó jár közvetlenül rosszabbul, amit nehezen lehet a következőkben "nem megszorításként" kommunikálni. Ez az a szófordulat (megszorítás), amit a kormány az elmúlt hetekben a bejelentett 2000+2000 milliárd forintos költségvetési kiigazítás kapcsán minden erejével került és elhatárolódott a kifejezéstől is. Érdekességképp azt is megjegyezzük, hogy a kormány ezzel a lépésével több százezer kisadózót hozhat közvetlenül hátrányos helyzetbe, miközben az elmúlt hetekben nyíltan kiállt a globális minimumadó ellen, a legnagyobb vállalatok védelme érdekében.

Az már csak hab a tortán, hogy az adózóknak éven belül kell felkészülniük és alkalmazkodniuk az új adószabályokhoz. Ez ugyanakkor nem szokatlan gyakorlat a kormány részéről, elég ha csak a különadó-bejelentésekre gondolunk.

Azt is meg kell említeni, hogy a törvénymódosító javaslathoz csatolt kivételességi eljárásból az is kiderült, hogy a kormány egyetlen nap alatt szeretné elfogadtatni a parlamenttel az adómódosítást, ez felveti a kiszámítható adópolitika kérdését.

A törvényjavaslat beterjesztési módja is - finoman szólva - egyedi:

Érdemi társadalmi egyeztetés és konzultáció nélkül, a hatástanulmányok nyilvánosságra hozatala nélkül hoz rendkívüli sebességgel egy olyan adómódosítást, amely több százezer ember életét és adózását írja át. Ez megkérdőjelezi az adópolitika kiszámíthatóságát és egyúttal fontos kérdést vet fel a kormány múlt heti, Európai Bizottság felé tett ígéretét illetően. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány 4 vállalást tett az Európai Bizottságnak annak érdekében, hogy az uniós forrásokról meg tudjanak állapodni. Ezek között szerepelt, hogy a kormány megígérte: a kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően a társadalmi egyeztetésre is lesz idő, a speciális gyors jogalkotás arányát csökkenti a kormány. Ez az ígéretét most néhány nappal később már nem is tartotta.

