Áremelkedéssel számol az IPOSZ, sok szolgáltató feketézhet

Sok szakmát kellemetlenül érint a kata átalakítása: az érintett vállalkozások nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, plusz adminisztrációs terheket raknak a nyakukba egy évközi változtatással - mondta Portfolio-nak Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke, aki szerint az átalakítás nemcsak a lakosságot érintheti, hanem a gazdaságot is. A kata legnagyobb vívmánya volt a gazdaság fehérítése, a változással ez meginoghat, mivel sokan a feketemunka irányába fordulhatnak.

A kata adózási formát a bevezetéskor korábban a kényszervállalkozók használták, azonban mostanáig elérték, hogy azok megbecsült önfoglalkoztatókká váljanak - mondta a Portfolio-nak Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke, aki szerint elismertté vált a tevékenységük, hiszen nagyon komoly feladatot vállalnak a lakosság kiszolgálásában.

Ezeket a vállalkozásokat a kata megváltoztatásával jelentős érvágás éri, mivel le kell mondaniuk olyan céges megrendelésekről, amelyekből akár jelentős bevételük is származhatott, ennek kompenzálására pedig elképzelhetően áremeléssel reagálhatnak majd.



A kata átalakítása rendkívül kontraproduktívra sikeredett - szögezte le a szövetség elnöke, aki úgy véli, hogy ez nem biztos, hogy meghozza azt az eredményt, amely miatt célkeresztbe került a kata. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara azt nyilatkozta, hogy mintegy 100 ezren lehetnek bújtatott munkakörben a kata által, ugyanakkor Németh László szerint nem ez volt a legjobb ötlet a kiszűrésükre.

"Az IPOSZ mindig a békés tárgyalás híve volt" - hangsúlyozta az elnök azzal, hogy ezután sem kívánnak az utcára menni, ugyanakkor fontosnak tartják a kata kapcsán a további egyeztetéseket. Eddig is javasolták, hogy a kata nyugdíjkövető legyen, vagyis a katások ne sérüljenek akkor, ha nyugdíjba vonulnak. Az elnök elmondta, hogy bebetonozták ezt a problémát, hiszen jelen állás szerint, két évet dolgozik egy katás vállalkozó ahhoz, hogy egy év szolgálati ideje legyen.

Az IPOSZ elnöke szerint nem érvényesülnek azok a kisvállalkozói érdekek, amelyek érdekében a törvényt korábban megalkották.

A változásokat a szövetség is sürgette, azonban a törvénymódosításban nem voltak láthatók az érdekképviseletek javaslatai, hanem csak egy köztestületi vélemény látható, amely messze elmarad Németh László szerint az érdekérvényesítési szereptől.

A változtatás extra terhet ró az eddig ezzel az adózási formával élő vállalkozók számára. Példaként említette, hogy azok a kisvállalkozások, amelyek a lakosság szolgáltatásában részt vettek mellékfoglalkozásként (ők 25 ezer forintot fizettek be kataként), azok felhagynak a tevékenységükkel, mivel az adminisztrációs terheket a jövőben nem kívánják vállalni, a többlet adóterhet pedig nem tudják kitermelni. Németh László szerint azok, akik az átalányadózásra térnek, azoknak adóbevallási kötelezettséggel kell számolniuk, számlagyűjtést kell végezni, könyvelőt kell foglalkoztatni. Ezekhez képest a kata jóval egyszerűbb volt.

A kata átalakítása aggodalomra adhat okot, mert egyes szolgáltatásokra - pl. festésre, villany- és vízvezeték-szerelésre - még többet kell majd várni, és borsosabb áron érheti el a jövőben a lakosság. Mindez nemcsak a lakosságot érintheti, hanem a gazdaságot is. Az építőipari vállalkozók zöme mikro- és kisvállalkozás, nagyon sok katás is van köztük, így ezt a szektort is jelentősen sújthatja a változás, mivel egyelőre nem lehet tudni, hogy ezek a vállalkozások a továbbiakban csak a lakosságot szolgálják majd ki, ezzel hozzájárulva a szektorban észlelhető munkaerőhiányhoz.

A kata legnagyobb vívmánya volt a gazdaság fehérítése, a változással ez meginoghat, mivel sokan a feketemunka irányába fordulhatnak.

Vannak olyan munkák, amelyek esetében ez megoldható, azonban Németh László nem gondolja, hogy például a biztosítási ügynökök tudnának ezzel működni. Mellékállásban 80 ezren éltek a kata nyújtotta lehetőséggel, egyharmaduk Németh László szerint nem megy bele a változásba. Mellékállású villanyszerelők, festők és még megannyi szakma lehet, amelyek jelentős része nem biztos, hogy bevállalja az átalányadózást. A könyvelés extra terhét tovább hárítják majd a megrendelőre - húzta alá azzal, hogy könyvelő nélkül az átalanyadózás nem fenntartható. Az átalanyadózásnak is megvannak ám előnyei az egyes tevékenységi körökben, így nem biztos, hogy adózás miatt lesz jelentős az áremelkedés, sokkal inkább az adminisztrációs terhek megjelenése miatt.

