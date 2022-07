Csúnya meglepetést okozott a várt amerikai inflációs adat, tépik a dollárt

A vártnál jelentősebb mértékben nőtt az amerikai infláció júniusban, és a maginflációs adat is kellemetlenül magas lett. A meglepetésre a dollár jelentős erősödésbe kezdett.

Az amerikai fogyasztói árindex 9,1%-kal nőtt júniusban az előző júniushoz képest, az éves drágulás mértéke így újra 40 éves csúcsot döntött. Az adat nagyon kellemetlen meglepetést okozott: az elemzők számítottak rá, hogy a májusi 8,6%-ról tovább nő az infláció, de a várt 8,8% helyett 9% fölé nőtt az éves infláció.

Kifejezetten kellemetlen meglepetést jelent, hogy a maginfláció sem mérséklődött érdemben.

Az elemzők arra számítottak, hogy az energia és az élelmiszerek árát figyelmen kívül hagyó magindex csökkenhet júniusban. Az előző hónapban 6%-kal drágultak a kevésbé volatilis jószágok, ugyanez júniusban 5,9% volt. Az elemzők arra számítottak, hogy júniusban 5,7%-ra mérséklődik a maginfláció. A csökkenés ehhez képest egészen csekély volt, ami annak a jele, hogy az inflációs alapfolyamatok továbbra is változatlanok, és az árdinamikában továbbra is erőteljesen jelen van a keresleti hatás. A júniusi infláció egyben eloszlathatja azokat a várakozásokat is, hogy az áremelkedés a tetőzés közelében van a tengerentúlon.

A hírre a dollár jelentős erősödésbe kezdett az euróval szemben, a jegyzés rohamosa közelít a paritáshoz. A dollár már az előző néhány napban majdnem elérte a paritást az euróval szemben, de néhány tized centre megállt, és visszafordult az EURUSD.

A piaci szereplők az előző hetekben már arra számítottak, hogy az infláció hamarosan tetőzhet, és a Fed kamatemelése megállhat 4% környékén, kicsivel az alatt. A piaci árazásban már inkább látszódott a recessziótól való félelem, amelyet a Fed kamatemelése, a magas energiaárak, az ellátási problémák, Kína lassulása válthat ki. Ezt tükrözte az inverz hozamgörbe, és a kötvényhozamok mérséklődése.

A friss inflációs adat azonban átrajzolhatja a várakozásokat, és jelentősebb kamatemelést árazhatnak a piaci szereplők: júliusra biztosra vehető a 75 bázispontos emelés, és bár a szeptemberi ülés még nagyon messze van, a vártnál magasabb inflációs pálya egészen biztosan módosítani fogja a piaci szereplők kamatárazását is.

A legjelentősebb mértékben ezúttal is az energia drágulása járult hozzá az infláció növekedéséhez, havi bázison 7,5%, éves szinten 41,6% volt az emelkedés júniusban. Az áremelkedés ugyanakkor meglehetősen széles termékkört érintett: az élelmiszerek éves szinten 10,4, a gépjárművek 11,4%-kal drágultak, a szolgáltatások drágulása 5,5% volt.

