Ezért fáj a magyar dolgozóknak az árrobbanás: a bérek visszafogása tévút

Az MNB 2022. júniusi inflációs jelentése szerint a magyarországi inflációt erősen befolyásolja a kiugróan magas élelmiszerár-emelkedés, és az, hogy európai összehasonlításban relatíve nagy az élelmiszerek fogyasztói kosárban betöltött súlya.

Az EU átlagában az élelmiszerek súlya a teljes fogyasztói kosárban 15,9 százalék, hazánkban közel 20 százalék. A fogyasztói kosáron belüli magas hazai élelmiszeraránynak két oka is van:

Az alábbi tábla szerint a magyar háztartások vásárlóerőparitáson számolt egy főre jövedelme 2020-ban alulról az ötödik volt az Európai Unióban:

Ami pedig az ár arányokat illeti, az Eurostat adatai szerint 2021-ben, tehát még az áremelkedés gyorsulása előtt

a hazai élelmiszerárszint (ugyancsak összehasonlítható módszertannal számolva) Magyarországon 20%-kal volt magasabb a lengyelországi és 24%-kal a romániai árszintnél.

2022 májusára a 2015. év májusi állapothoz képest az egész unióban Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben az élelmiszerárak, a növekedés csaknem 50%-os volt az Eurostat adatai szerint.

Az MNB jelentése szerint múltbeli tapasztalatok szerint az élelmiszerek fogyasztói ára nem csökken az élelmiszerárak kiugrását követően sem. Az elmúlt évtizedekben hiába csökkentek egy-egy kiugrás után a mezőgazdasági termelői árak globálisan, az élelmiszerek fogyasztói árai nem csökkentek sem az Európai Unióban, sem Magyarországon, hanem a kialakult magas szinten maradtak. A nyersanyagár emelkedés miatt árat emelő élelmiszeripari és kereskedelmi vállalatok ugyanis a mezőgazdasági nyersanyagárak mérséklődése után sem hajtanak végre lefelé történő átárazást.

Az infláció vásárlóerőt csökkentő hatását 2022 első negyedévében a bérből élők átlagában még ellentételezte a nominális bérek emelkedése. Figyelemreméltó fejlemény, hogy a magasabb bérszinteken is kétszámjegyű volt a béremelkedés, ami jelzi, hogy a minimálbéremelésen felül, egyéb tényezők (pl. a szakképzett munkaerő hiánya) is hozzájárul a magas bérdinamikához. Az MNB várakozása szerint a 2022-es éves szintű bérnövekedés várható mértéke 13,2-13,8 százalék lehet a versenyszférában.

A magasabb bérkategóriákban egyébként már egy ideje, nagyjából a koronavírus-járvány kitörése óta, magasabb a bérdinamika, mint az alacsonyabbakban. Ez összefügghet azzal, hogy a járvány miatti munkaidőkisesés a szellemi munkakörökben alatta maradt a fizikai állományúaknál megfigyelt mértéknek.

A jegybank Inflációs jelentése szerint a vállalkozások munkaerő-kereslete tovább bővül, a foglalkoztatottak száma magas, a fennálló geopolitikai feszültségek egyelőre nem éreztetik hatásaikat a hazai munkaerőpiacon. A felmérések alapján a vállalatok minden kiemelt ágazatban létszámbővítést terveznek az elkövetkező hónapokban, valamint egyre több vállalat a munkaerőhiányt jelöli meg a termelés szűk keresztmetszetének. Ezt támasztja alá, hogy a regisztrált munkanélküliek száma májusban 234 ezer fő volt, ami alacsonyabb a járvány előtti, 2019-es éves szintnél.

Az MNB adatai és előrejelzése tehát nem igazolják azt a vélekedést, hogy a munkanélküliség növekedésének elkerülése mára fontosabb céllá vált, mint a bérek inflációhoz való igazítása.

Vitatjuk azt az állítást, hogy a fogyasztói áremelkedésekhez igazodó béremelések lennének felelősek az infláció gyorsulásáért, illetve, hogy az Aldi üzletláncban végrehajtott - inflációhoz igazított - évközi béremeléshez hasonló béremelések ár-bér spirált fognak előidézni, amint arra a gazdaságfejlesztési miniszter a minap utalt. Állításainkat az alábbi tények támasztják alá:

