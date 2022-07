Mi történt a rezsicsökkentéssel? - Magyarország közelebb lép a recesszióhoz

Ha jól megy a gazdaságnak, az államnak érdemes takarékoskodni. Ha jönnek a rossz idők, segíteni kell a vállalatokat és a lakosságot. Ezzel enyhíthetők a problémák akkor, amikor előjönnek. A közgazdaságtan egyik legfontosabb alapigazságát, a John Keynes nevéhez köthető anticiklikus gazdaságpolitika előnyeit azonban a magyarok sosem ismerhetik meg.

Röpködnek a százmilliárdok manapság. Na nem azok a százmilliárdok, amiket a nehéz gazdasági helyzetre félretett a kormány tavaly, amikor jól ment a gazdaságnak, mert ilyenek nincsenek. Hanem azok a százmilliárdok, amelyeket súlyos megszorítások formájában érezhet meg a lakosság. És ez éppen az a történet, amiről John Keynes hallani sem akarna, amikor érkezik a gazdasági lassulás.

De hogy jutottunk idáig? Nagyjából úgy, ahogy mindig. Magyarország már a Covid-válságnak is úgy vágott neki, hogy nem igazán volt sem költségvetési, sem monetáris fegyvere, hiszen a krízis előtt ellőtte ezeket a nullás kamatok politikájával, a költségvetés valódi reformjának és konszolidációjának halogatásával (sosem valósult meg a deficit nélküli, illetve többletes büdzsé, ami gyors adósságcsökkenéshez vezet).

A járvány első hulláma után világossá is vált, hogy a gazdaság (a költségvetés) nem visel el még egy drasztikus és hosszú lezárást. Ehelyett hatalmas járványhullámokat okoztak a félszívű és megkésett korlátozások, így azonban nem volt szükség újabb hatalmas költségvetési pénzpumpára sem. Miután nem voltak olyan súlyosak a lezárások, mint Európa számos országában – ennek minden egészségügyi vonzatával együtt –, így a magyar gazdaság gyorsan kilábalt a Covid-válságból. A GDP szintje hamar elérte a válság előttit, majd a választásokhoz közeledve, a költségvetési osztogatások miatt még gyorsabb ütemben bővült.

Pedig az Európai Unió legtöbb országa a 2020-as költségvetési kiköltekezés után 2021-ben már jelentősen, a GDP 2-4%-pontjával javította a költségvetés pozícióját. Magyarország azonban a költségvetési konszolidációt halogató országok közé tartozott, hiszen a büdzsét már nem a gazdasági racionalitás, hanem a politikai célok vezérelték. A minimálbér 20%-os emelése és az ezermilliárdos nagyságrendű egyszeri juttatások az idei év elején egy túlpörgetett gazdaságot értek el, amely olyan egyensúlyi problémákkal nézett szembe a Covid-helyreállás közepette felrobbanó energiaárak miatt, amire hosszú ideje nem volt példa.

Ekkor persze még nem lehetett tudni, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, ami nagyon súlyos gazdasági válsághelyzetet okoz a világban. De a kríziseket sosem lehet előre látni. Éppen ezért kell azokat felkészülten várni. John Keynes úgy tartotta, hogy amikor a gazdaság erős, akkor az államnak félre kell tennie azokra az időkre, amikor beköszönt a recesszió, hogy ilyenkor tudja támogatni a gazdaságot, megőrizni a társadalmi békét. Nem mindig azért kell a mozgástér, hogy pénzt pumpáljon a gazdaságba (hiszen már most is magas az infláció), hanem egyrészt azért, hogy ne kelljen megszorítani, másrészt azért, hogy átvállalja a lakosság vagy a vállalatok növekvő terheinek egy részét. Ellenkező esetben nagy bajba kerülhet egy ország, mert a büdzsé nemhogy a kívánatos módon simítaná a ciklust (anticiklikus politika), hanem felerősíti azt (prociklikus politika). Utóbbi jó időkben a növekedést erősíti fel, rossz időkben pedig a lassulást.

Sajnos Magyarországon éppen ez a helyzet jelenleg: a költségvetési hiányunk az egyik legnagyobb az Európai Unióban, így valójában nem lett volna mozgástér a választások előtti osztogatásra. És most nincsenek források arra, hogy a gazdaság lassulása közepette a kormány anticiklikus politikát folytasson, hiszen tavaly és az idei év elején a spórolás, feszes gazdálkodás helyett inkább túlfűtötte a gazdaságot. Sőt, a politika prociklikussá válik: most százmilliárdokat szednek be különadókból, megemelik a népegészségügyi termékadót, ezermilliárdos nagyságrendű a kiadáscsökkentést hajtanak végre, de facto megszüntetik a katát, hogy több bevétele legyen a büdzsének, és amit kevesen gondoltak volna: részlegesen feladják a rezsicsökkentést is.

Vagyis amikor Európában számos ország a globális áremelkedés miatt rezsitámogatást vezet be, illetve az alacsony jövedelműeket segíti, Magyarország akkor emeli meg az árakat az átlagfogyasztás felett. Az elmúlt egy-két hónapban bevezetett költségvetési megszorítások ráadásul befűtenek a már most is vágtató inflációnak, éppen akkor, amikor az infláció több évtizedes csúcsokat dönt. A magyar gazdaságpolitika így nemcsak a recessziós hatásokat erősíti a több ezermilliárdos intézkedéseken keresztül, hanem az inflációt is emeli. Már a válság előtt bevezetett árstopok sem tarthatóak sokáig, hiszen ezek hatására logikus módon majdnem mindenki felhagyott a veszteséges üzemanyag-nagykereskedelemmel, így az üzemanyagellátás már csakis a százhalombattai finomítótól függ.

A vágtató infláció és a történelmi mélyponton lévő forint pedig a jegybanknak is komoly fejtörést okoz, amely folyamatosan emeli a kamatokat. Az irányadó ráta már 10% közelében van, a következő hónapokban pedig szinte biztosan tovább emelkedik. A piaci szereplők már 13%-os alapkamatot várnak, ami olyan magas, hogy ezeken a szinteken hitelösszeomlás fenyegeti az országot – hacsak nem a monetáris transzmissziót megkerülve oszt ki kedvezményes, a költségvetésre újabb drasztikus terheket rovó hiteleket az állam.

Most, amikor a globális gazdaság lassul, egyre többen beszélnek a recesszióról, mindennél nagyobb szükség lenne a bizalomra, a kiszámíthatóságra, az inflációs és recessziós félelmek csillapítására. Magyarországon viszont újabb és újabb megszorítások és a korábban vártnál is jóval nagyobb kamatemelések vannak, ami visszafogja a gazdaságot. Nos, amikor jól mennek a dolgok, a világ legtöbb országa megelégszik azzal a növekedéssel, ami a gazdaságában „benne van”, nem pörgeti túl azt. Amikor rosszul mennek, akkor viszont simítják a ciklust. Úgy látszik, Magyarország – Keynes tanaival szemben – a recesszióból és a növekedésből is mindig többet kér.

Címlapkép: Getty Images