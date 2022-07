Felmentette Orbán Viktor a polgári hírszerzés főigazgatóját

Különösebb indoklás nélkül a mai nappal, azaz július 15-i hatállyal felmentette a polgári hírszerzési feladatokat végző Információs Hivatal főigazgatói tisztségéből Bunford Zsoltot (címlapképünkön balra) Orbán Viktor kormányfő – derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. A rövid miniszterelnöki határozat azt is tartalmazza, hogy az utód holnaptól Oláh Krisztán lesz.

Az új kormány megalakításával az Információs Hivatal is a Miniszterelnöki Kabinetiroda, azaz Rogán Antal tárcája alá került, így valószínű, hogy a fenti személyi változás is ezzel függ össze. Legutóbb akkor került be a hírekbe az intézmény, amikor a múlt héten egy költségvetési módosító indítvány a javára csoportosított át nagyobb összeget.

