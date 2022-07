Mind nagy vesztesei leszünk a kata átalakításának

Sok alkalmazott úgy véli, hogy a kata átalakítása az ő életét nem befolyásolja majd, azonban számos olyan területen dolgozók használták ezt azt adózási formát, akikről nem is gondolnánk. Sok katás eddig közvetett módon járult hozzá egyes termékek és szolgáltatások megvalósulásához. A szolgáltatók a jövőben elképzelhetően az ügyfelekre, megrendelőkre terhelik majd azt a terhet és kiesést, amelyet a céges ügyfelek hiánya és az extra adminisztrációs terhek jelentek majd számukra. A szolgáltató szektorban az előzetes jelzések szerint munkaerőhiányra és drágulásra számíthatunk majd. De hogy pontosan mit is jelent majd ez a gyakorlatban, erről a Portfolio az egyes szektorok képviselőit kérdezte.

pl. a fodrászok és sminkesek, akik nemcsak a lakossági ügyfeleket szolgálják ki, hanem forgatásokon és rendezvényeken is dolgoznak, kerékpárszerelők,

szállásadók,

előadóművészek, ezen belül színészek, zenészek, humoristák,

grafikusok, fotósok, videósok, filmesek, újságírók,

írók, költők, illusztrátorok, fordítók,

informatikai területen dolgozók, így a programozók, a szoftverfejlesztők, a rendszergazdák,

könyvelők,

idegenvezetők,

ápolók, erről a Magyar Orvosi Kamara nyilatkozott,

és még sorolhatnánk.

Sok szakmát kellemetlenül érint a kata átalakítása: az érintett vállalkozások nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, plusz adminisztrációs terheket raknak a nyakukba egy évközi változtatással - mondta Portfolio-nak Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke, aki szerint az átalakítás nemcsak a lakosságot érintheti, hanem a gazdaságot is. A kata legnagyobb vívmánya volt a gazdaság fehérítése, a változással ez meginoghat, mivel sokan a feketemunka irányába fordulhatnak. A kata átalakítása aggodalomra adhat okot, mert egyes szolgáltatásokra - pl. festésre, villany- és vízvezeték-szerelésre - még többet kell majd várni, és borsosabb áron érheti el a jövőben a lakosság.

Övön aluli ütés az idegenvezetőknek

Szezonálisan, leginkább nyáron végzik munkájukat az idegenvezetők, akiknek egyes időszakokban több munkájukban, máskor kevesebb, így számunka kedvező és egyszerű volt a kata adózási forma, amelynek változtatását kedden szavazták meg a Parlamentben. A Portfolio-nak Deák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke az új rendszerre való átállásra való felkészülés idejét nehezményezte, továbbá úgy véli, hogy a taxisokhoz hasonlóan más szektorokban, így az idegenvezetőknél is át kellett volna gondolni a kata átalakítását.

Előfordul, hogy egy utazási iroda egy szezonban egy katás idegenvezetővel többször is együtt dolgoznak, azonban Deák Judit szerint ez nem rejtett foglalkoztatás, hanem okos munkaerő-gazdálkodás.

Kitért arra is, hogy a hazai turizmus a koronavírus-járvány miatt nehéz időszakon van túl, amikor is az idegenvezetők más európai országokhoz képest semmilyen anyagi támogatásban nem részesültek - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a szektor mostanában kezd helyreállni, szállingóznak a turistacsoportok. Az elnök méltatlannak tartja, hogy pont ekkor álltak elő a kata szigorításával.

Mintegy 5 ezer aktív idegenvezető van az országban, a 20 százalékuk a Covid miatt tűnt el a pályáról.

Sokan nyelvtanárként dolgoznak főállásban, mellékállásban pedig idegenvezetők, általában utazási irodáknak és nem a magánszemélyeknek számláznak be. A kata átalakítás miatt még 15-20 százaléka az idegenvezetőknek elhagyhatja a szektort.

Az egyesület ezen problémák miatt elsőként a Magyar Utazási Irodák Szövetségével tervez egyeztetni. Remélik, hogy közösen tudnak majd tárgyalni Parragh Lászlóval, az MKIK elnökével, már, ha fogadja majd őket.

Mi lesz veletek (nyelv)tanárok?

Ez a törvény több tízezer oktatásban dolgozót is érint, akik a nyomorbérüket egészítették ki egyéni vállalkozói tevékenységgel, főként mellékállású kisadózóként - közölte a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.

Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke a Portfolio-val megosztotta, hogy sok cégnél folyik nyelvoktatás, és a magánszemélyek is szép számmal igénybe veszik a nyelvtanárok szolgáltatását. Ugyanakkor a nyelvtanárok zömét a kata szigorítása ellehetetleníti vagy kérdésessé válik a megélhetésük.

Megjegyezte azt is, hogy sokan abban a tévhitben élnek, hogy a nyelvtanárok jól keresnek, azonban a kormány friss intézkedésével az ő megélhetésük is kockán forog. Az elnök szerint az is elképzelhető, hogy nem fogja megérni az új szabályozással élni, ezért ezen az árérzékeny piacon - az áremelés elkerülése érdekében - ismét megjelennek majd a zugoktatók.

A nyelviskolákban a tanárok foglalkoztatását a tanfolyamok befolyásolják, ezért általában kata adózással tevékenykedtek az óraadók, akik a nyelviskoláknak számláztak, hiszen ők töltenek be közvetítő szerepet a diákok és az óraadók között. A többi szektorhoz hasonlóan itt is két forgatókönyvet tud elképzelni az elnök: az egyik, hogy ezen foglalkoztatottak kiesnek vagy drasztikus drágulás következhet. Utóbbi miatt pedig sokan még inkább meggondolják majd, hogy tanuljanak-e nyelvet. Az elnök szerint Magyarországon ilyen intézkedések helyett inkább ösztönözni kellene a nyelvtanulást, hiszen köztudott, hogy a magyaroknak még lenne hova fejlődniük az idegen nyelvek elsajátításában.

A Portfolio információ szerint a felnőttképzések és egyéb tanfolyamok területén is galibát okozhat a szigorítás. Vannak olyan szépségszalonokban dolgozók, akik mellékállásban időközönként oktatják a szakmát, amely a jövőben már nem biztos, hogy meg fogja nekik érni.

Bajban lehet a magyar könyvpiac

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése tagsága a magyar könyvpiac több, mint 90 százalékát fedi le - tájékoztat közleményben az egyesülése, kiemelve, hogy a könyvkiadás a kreatív ipar zászlóshajója, munkavállalói jelentős része - a többi kulturális ágazathoz hasonlóan- szabad szellemi foglalkozású katás vállalkozó, akinek élete 24 óra alatt egzisztenciális és gazdasági értelemben ellehetetlenült.

Az írók, költők, szerkesztők, illusztrátorok, könyvtervezők, grafikusok, tördelők, műfordítók nem magánszemélyek, hanem könyvkiadók megbízásából dolgoznak, bevételeikből tartják el gyerekeiket, családjukat.

Csak a nagyobb cégek tudnak főállásban alkalmazni szerkesztőket, tördelőket, de munkaviszonya írónak, műfordítónak szinte soha nincs. Szellemi szabadfoglakozást űznek.

Emlékeztetnek arra is, hogy a könyvszakmára az elmúlt 2-3 évben nehéz idők jártak, Covid boltzár, elmaradt könyvvásárok, papírhiány és durva papírárak, infláció, költségek növekedése, ami főleg a kis- és mikrovállalkozásokat, műhelyeket tépázta, ritkította.

A közlemény szerint fenyegetőnek tartják a könyvvásárló értelmiségi és középosztály anyagi helyzetének romlását is, akik kulturális célú büdzséjének növekedésére mostanában nem számíthatnak. Az egyesülés a magyar kultúra alkotó vállalkozásaival kérik, hogy a törvényhozók vonják vissza a szerintük átgondolatlan, társadalmi vitát és érdemi előkészítést nélkülöző törvényt. "Ne tegyék tönkre igazságtalanul alkotó emberek és családok életét a könyvkultúra brutális rombolásával" - húzták alá.

Szponzorálási árat emelhetnek az influenszerek

Vigh Attila, a Montwerk Media Kft. ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy a 2010-es évek közepén még gyakran előfordult, hogy nagy cégeknek azért okozott nehézségeket a sokszázezres követővel rendelkező influenszerekkel való együttműködés, mert nem voltak számlaképesek. Sokan éppen csak betöltötték a 18-at, és hirtelen lett értékes amit csinálnak. Az ezen a piacon működő ügynökségeknek nagy szerepe volt abban, hogy "megtanította" őket katázni, és a piac teljesen kifehéredett, mielőtt még igazán szürke lett volna. Ma már tízezer követővel rendelkező Instagram és TikTok influenszerek is számlát adnak, és pont a mikroinfluenszerek szerepe nőtt meg az elmúlt egy évben. Az ügyvezető igazgató szerint

a piacot részben fogja visszafogni, hogy a növekvő terhek miatt a megbízási, szponzorálási árakat is megpróbálják megemelni majd az influenszerek.

Ennél jóval nagyobb a veszélye annak, hogy egy bonyolultabb adózási formát nem fognak bevállalni azok a jellemzően nagyon fiatal véleményvezérek, akiknek még nincs nagy tapasztalata a gazdasági életben, és ebből a tevékenységből amúgy is csak kiegészítő keresetük volt. Az influenszerek felső pár százalékánál gyakori volt már a céges működés, sokan kft.-t alapítottak, és úgy számláznak. A mikroszinten viszont a fizetések helyett a papírozatlan barter megállapodások, és a szürkézés könnyen teret nyerhet, miközben sokan várhatóan fel is adják ezt a kiegészítő kereseti lehetőséget.

