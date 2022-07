Elképesztő pazarlás: százmilliónál is több adag koronavírus elleni oltóanyag ment már pocsékba

Még két éve sincs annak, hogy az államok egymást taposva, komoly anyagi erőforrásokat és/vagy politikai kapcsolatokat mozgósítva igyekeztek hozzájutni az első szállítmány koronavírus elleni vakcinákhoz. Mára viszont olyannyira alábbhagyott az ügybuzgalmuk, hogy milliószámra hajítják a kukába a fel nem használt és lejárt oltóanyagokat. Annak ellenére, hogy közben alig van olyan ország, amely elérte volna a járvány leküzdéséhez szükséges nyájimmunitást, a világ lakosainak egyharmada nem jutott hozzá még egyetlen dózis vakcinához sem, a vírus pedig újult erővel nyomul előre.

Csak az Egyesült Államok 2020 vége óta több mint 82 millió adag koronavírus elleni oltóanyagot volt kénytelen kidobni, elsősorban a csökkenő kereslet és a felhasználhatóság lejárta miatt. Az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ szerint ez a szövetségi kormány által kiosztott dózisok valamivel több mint 11 százaléka. Február végén még „csak” 65 millió elvesztegetett dózisról szóltak a hírek.

A Portfolio szerette volna megtudni, hogy a Magyarországra érkezett vakcinákból eddig mennyit kellett megsemmisíteni, illetve, hogy melyik oltóanyagból mennyit ajándékoztunk el, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak megküldött kérdéseinkre azonban hetek óta nem kapunk választ.

A világszerte megsemmisített COVID-oltóanyagok száma eléri a százmilliós nagyságrendet: a londoni székhelyű Airfinity egészségügyi adatelemző cégre hivatkozva a Le Monde már áprilisban arról cikkezett, hogy az oltási kampány kezdete óta csak a gazdag országokban több mint 240 millió adag koronavírus-oltás járt le.

Ezek 73%-a a Pfizertől származik, a második leginkább elpazarolt vakcina, az AstraZeneca az összes lejárt adag 18%-át teszi ki. És ez csak a jéghegy csúcsa.

A szegény országoknak adott dózisokkal kapcsolatos információk hiánya miatt valójában, mint Sarah Harper, az Airfinity szóvivője fogalmazott „nagyon valószínű”, hogy az elmaradott régiókban a lejárt szavatosságú oltóanyagok száma még annál is több, mint amit a gazdag országokban elpazaroltak. Ebben az is az benne van, hogy a magas jövedelmű országok nagylelkű adományai között jócskán vannak lejárat közeliek, amiket mire végre megérkeznek a célországba, már nincs idő szétosztani és beadni.

A gazdagok látszatadományai?

A COVID-19 vakcinákhoz való méltányos hozzáférést célzó, részben az Egészségügyi Világszervezet égisze alatt működő világméretű kezdeményezés, a COVAX keretében adományozott vakcinák közül 2021 decemberében több mint 100 millió adagot utasítottak vissza a címzettek, mert az eltarthatósági idő túl rövid volt. Az Our world in Data adatai szerint az Európai Unió több mint 526 millió, az Egyesült Államok 900 millió adag vakcinát adományozott a COVAX-on keresztül a rászoruló országoknak, de ennek nagyjából az egyharmadára még csak ígéret van, és mindössze az egyharmada jutott már el a célországokba. Tedros Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója már tavasszal figyelmeztetett:

túl gyakran küldenek a szegény országokba előre nem egyeztetett oltóanyagszállítmányokat a felhasználhatóság előtti utolsó pillanatokban.

Ez a gyakorlat komoly stresszt okoz az amúgy is korlátozott erőforrásokkal rendelkező országokban, amelyek más egészségügyi és humanitárius válságokkal is szembe kell nézniük. Az ilyen „késői adományozások” azt a hamis benyomást keltik, hogy a magas jövedelmű országok teszik a dolgukat, de az alacsony jövedelműek nem képesek hatékonyan felhasználni a vakcinákat – húzzák alá egy, a brit BMJ-ben megjelent tanulmány szerzői.

A WHO is felhívta a figyelmet a közelmúltban, hogy fel kell gyorsítani a szegény országokban az átoltást, és mindent el kell követni azért, hogy minél kevesebb vakcina vesszen kárba.

A közegészségügyi szakértők szerint a pazarlást a legtöbb COVID-vakcina esetében azért nehéz elkerülni, mert szemben a legtöbb oltóanyaggal, itt több dózis van egy ampullában, amit felbontás után vagy meghatározott időn belül fel kell használni, vagy ki kell dobni.

Eredetileg a lejárati idők még rövidebbek voltak. A Janssen-vakcina négy és fél hónap, az AstraZeneca és a Pfizer-BioNtech esetében hat hónap, a Modernánál pedig hét hónap volt az eredetileg megjelölt eltarthatóság. (Az utóbbi kettőt extra alacsonyabb hőmérsékleten tárolják, -60°C és -90°C között). Eddig csak az AstraZeneca nem kérte az európai gyógyszerhatóságtól az oltóanyaga lejárati idejének növelését, míg Moderna két, Pfizer-BioNTech három, a Janssen pedig további hét hónappal növelni tudta azt a vakcinák engedélyezését követő gyakorlati tapasztalatok alapján.

Itt kidobják, ott szükség lenne rá

A több tízmilliónyi dózis elpazarolt vakcina között olyanok is vannak, amelyek a gyógyszertárak vagy a kórházak polcairól egyenesen a megsemmisítőbe mentek, vagy, mert szintén lejártak, vagy mert megromlottak, miután elment az áram, vagy elromlott a fagyasztó, és olyanok is, amelyeket kibontottak ugyan, de csak részben használtak fel a rossz oltásszervezés miatt, vagy mert a páciensek egyszerűen meggondolták magukat, és nem kérték az oltást.

A pocsékolás azért riasztó, mert sokan még Amerikában még jelenleg is csak a lakosság 67,4 százaléka van teljeskörűen beoltva. „Ez óriási veszteség a világjárvány elleni védekezésben – különösen annak fényében, hogy világszerte emberek milliói még az első adag koronavírus-elleni vakcinát sem kapták meg” – mondta Sheela Shenoi, a Yale School of Medicine fertőző betegségek szakértője.

Az Európai Unióban a teljes lakosság közel 73 százaléka kapta meg valamelyik vakcinából az alapimmunizáláshoz szükséges oltásokat (oltóanyagtól függően ez egy vagy két adag vakcina). Az unióban élők több mint fele, közel 53 százaléka már egy emlékeztető oltáson is túl van.

Magyarországon továbbra is 63 százalékos a teljes átoltottság, gyakorlatilag megrekedtünk ezen a szinten, és ezen a rendkívüli oltási akciók sem változtattak. Elmaradunk az uniós átlagtól az ismétlő oltások arányát tekintve is: mindössze a lakosság 39,5 százaléka kapott egy emlékeztető oltást.

További százmilliónyi dózis kerülhet a kukákba

A több mint 7,8 milliárd emberből még mindig van 2,6 milliárdnyi, akik egyetlen adag koronavírus elleni oltást sem kértek vagy kaptak.

Az Our World in Data adatai szerint a világ még mindig messze van a pandémia legyőzéséhez szükséges teljes átoltottságtól, és ennek az oltóanyaghoz való hozzáférésben megjelenő eltérő esélyek éppúgy szerepet játszanak, mint az oltásellenesség. Míg például Bruneiben elvileg nincs egyetlen ember sem, aki 2020 decembere óta ne kapott volna legalább egy adag oltást, addig Bosznia-Hercegovinában ez idő alatt alig 30 százalékkal csökkent az oltatlanok aránya, és még mindig 2,3 millió ember védtelen a COVID-19-cel szemben.

Az adatokból az is látszik, hogy 2020. december eleje és 2021. június vége között folyamatosan emelkedett az oltottak aránya és ezzel párhuzamosan a világszerte felhasznált oltóanyagmennyiség is. Aztán kisebb megszakításokkal egészen tavaly októberig, vagyis a 2021 őszi járványhullám kezdetéig visszaesett az oltások száma, majd karácsonyig ismét megugrott a felhasználás, részben a minden korábbinál fertőzőbb omikron megjelenésének, részben a közepes és magas jövedelmű országokban elindult ismétlő oltásoknak köszönhetően. Tavaly év vége óta viszont világszerte megállás nélkül csökkent azoknak a naponta beoltottak aránya.

A magas jövedelmű országok eddig több mint 2,3 milliárd adag oltóanyagot használtak fel, és további több mint 7 milliárd adagot vásároltak be. Ezek egy része kárba veszhet, ha az oltási arányok továbbra is stagnálnak.

Címlapkép: Getty Images