Hogyan száll az első fecske? A Budapesti Corvinus Egyetem modellváltásának első három éve

Javában zajlik a magyarországi egyetemek között elsőként modellváltó Budapesti Corvinus Egyetem átalakítása, de három év után már mérleget lehet vonni, lezárult ugyanis a megújulás első szakasza, látszódnak az első eredmények - derült ki az egyetem által szervezett sajtóbeszélgetésen, ahol az intézmény vezetői tekintettek vissza az elmúlt időszakra és árultak el részleteket a legújabb terveikről. A közgázos hallgatók túlnyomó többsége térítésmentesen tanul, az állami ösztöndíjplafon kétszeresére emelték a tanulmányi ösztöndíjat, megújítottak 10 szakot, jelentősen növelték az angol nyelvű képzések számát, elindult a tehetségtámogató program, fokozatosan javul a hallgató/oktató arány és 10 milliárd forinttal növelték az egyetem költségvetését. A következő három évet is legalább ennyire intenzívre tervezik: rövid távon vissza kell csábítani a Covid után a hallgatókat és az oktatókat, 2023-tól új szakokat indítanak, a fenntarthatóbb működés érdekében a saját bevételek növelését tervezik, az Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 15 milliárd forintból a Ménesi úti Campus területén új oktatási és innovációs központot épít.

Három év telt el azóta, hogy az állam helyett a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány lett, ezzel elindult a modellváltás folyamata a felsőoktatásban, amelyet a Corvinus esetében hosszabb előkészítés előzött meg. Ennél a pontnál az intézményvezetők elérkezettnek látták az időt arra, hogy értékeljék az átalakulás első ciklusának lezárása alkalmával a hivatalosan 2019 júliusában elindult folyamatot. A kedd esti eseményen jelen volt Anthony Radev, az egyetem elnöke, Takáts Előd, a Corvinus rektora, Domahidi Ákos kancellár, valamint Barta Márton, az egyetem stratégiai vezetője.

Az eseményen elhangzott: a három évvel ezelőtt lefektetett stratégia mentén haladnak, ennek legfontosabb céljai a kutatási tevékenység javítása, az oktatás minőségének emelése (intenzív oktatás) és nemzetköziesítés. Összességében az motiválja az egyetem vezetőit, hogy

valódi alternatívát tudjanak felmutatni a legjobb magyar diákok számára, hogy még a neves külföldi egyetemekhez képest is vonzó legyen a Corvinus.

Az egyetem elnöke konkrétan úgy fogalmazott ennek kapcsán, hogy "az utolsó pillanatban vagyunk, ezt a generációt nem kellene elengedni". A 480 szint feletti felvételi ponttal rendelkező felvételizők 15%-a külföldi egyetemet választ elmondása szerint, vagyis a legjobbak közül minden hatodik elmegy az országból, és ennek kéne elejét venni azzal, hogy a hazai tudásátadó intézményeket fejlesztik. A beszélgetés során a vezetők arra is rávilágítottak, hogy ha a legjobbak egy része elhagyja a magyar egyetemeket, akkor az a többi diáknak sem jó.

Ehhez olyan eszközöket használtak többek között, mint a bérek jelentős emelése - hangozott el Anthony Radev részéről. Kiemelte, hogy három év alatt 70%-kal emelték meg az egyetemen dolgozók alapbérét, a jövedelemnövekedés pedig 50%-os volt, de közben a bérek közötti szórás is jelentős (8 milliárdról 13 milliárdra emelkedtek a személyi jellegű ráfordítások). "Ha valaki letett valamit az asztalra, legyen az oktatási, kutatási vagy szolgáltatási teljesítmény, azt honorálni szeretnénk" - részletezte. "Ez is a kultúraváltás része" - fűzte hozzá. A kultúraváltás másik fejezete, hogy az oktatók a hallgatókat az ügyfeleiknek tekintsék, és eközben a hallgatókat segítő folyamatok is valódi szolgáltatások legyenek. Itt a folyamatokat minél inkább digitalizálni szeretnék (ez már el is kezdődött), és az a cél, hogy a diákok minél kisebb adminisztrációval találkozzanak. Ennek keretében hozta létre az egyetem a My Corvinus alkalmazást.

A nemzetközi környezet kialakítására is hozott mutatószámokat a rektor. Az egyetemen zajló oktatás 40 százaléka már angolul folyik, a diákok ötöde érkezik külföldről (itt a cél 30% lenne), az oktatók közül pedig minden tizedik külföldről jött. "Az üzleti világban az angol nélkül boldogulni nem lehet" - jegyezte meg az egyetem elnöke, aki 23 évig volt a McKinsey & Company igazgatója és a régióban több irodát is személyesen nyitott meg.

A részletes tájékoztatásból kiderült az is, hogy hogy az óraadókkal együtt összesen 900 ember foglalkozik a diákokkal. Mindezek mellett jelentős, az előzetes várakozásaik feletti javulást és eredményeket értek el a publikációk, kutatás területén. A corvinusos kutatók 2021-ben megháromszorozták a legrangosabb tudományos folyóiratokban (Q1 besorolású) megjelenő kutatási publikációik számát. Az egyetem ezzel jelentős lépést tett afelé, hogy a Corvinus 2030-ra a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a gazdaság- és társadalomtudományi területen Közép-Európa vezető intézménye legyen.

Takáts Előd az intenzív oktatás előnyeit emelte ki, itt az a céljuk, hogy az egy oktatóra jutó hallgatók számát a jelenlegi 20-ról csökkentsék. Ha a megkezdett arányban folytatódik ez a folyamat, akkor felmenő rendszerben ez a mutató 12 főre csökkenhet. Elérendő célként nevezte meg, hogy 2025-2026 környékére ott legyenek ebben az arányszámban, ahol a London School of Economics. Az eredmények között említette meg, hogy bevezették az Illyés Gyula tehetségtámogató programot is azoknak a tehetséges fiataloknak, akik hátrányos helyzetük miatt nem érték el a felvételi ponthatárt.

Domahidi Ákos kancellár arról beszélt, hogy az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdonosa lett több mint 80 millió Mol- és 18 millió Richter-részvénynek, amelynek nagyságrendi értéke árfolyamváltozástól függően 300 milliárd forint körül mozog. Egyetemi tulajdonba került az egyetem használatában lévő, csaknem 80 milliárd forint piaci értékű ingatlanportfólió. Megítélése szerint ez egy hatalmas felelősség is az intézmény számára és fontos szempont, hogy a működés és finanszírozás fenntartható legyen, ezért is céljuk, hogy a költségvetési kiadások felét saját maga termelje ki az egyetem. Részletezte továbbá, hogy az egyetem 6-7 milliárd forintos bevételhez jut a tandíjakból, a kutatási grantek évente 2 milliárd forintos bevételt hoznak (ezek alapkutatások, a Horizont pályázatok tekintetében 20% is a nyertes pályázatok aránya), az egyéb intézményi pályázatok pedig további 1-2 milliárd forinttal növelik a bevételi oldalt. Ez összesen nagyjából 10 milliárd forint. Három év alatt egyébként az egyetem éves költségvetése 10 milliárd forinttal nőtt.

A működésben fontos szempont a hatékonyság, amihez digitális eszközöket, applikációkat használ, és 80%-ban már digitális az ügyintézés az intézményben. Mindezek mellett nagyon fontos szempont, hogy folyamatosan mérik a diákok és az oktatók körében az elégedettséget.

A kancellár azt is megemlítette, hogy a működésükben rendkívül fontos szempont a minőség. Ezt szolgálja a teljesítményalapú jövedelmezés, valamint az átgondolt intézményfejlesztés és a teljesen megújult arculat.

Nagy tervekkel rendelkeznek

A konkrét tervek között emelték ki, hogy 2023 őszén elindul két, nemcsak Magyarországon, de a közép-európai régióban is unikumnak számító, angol nyelvű alapszak: a Filozófia, politika, gazdaság (PPE – Philosophy, Politics and Economics) és az Üzleti adattudomány (Data Science in Business) alapképzés, illetve egy mesterszak, a Politikai gazdaságtan.

Barta Márton arról beszélt, hogy 15 milliárd forintból különleges egyetemi épületet hoznak létre a Ménesi úti Campus területén, amelynek koncepciója közösségi tervezéssel készült. Az átadás céldátuma 2023 közepe, amelynek költségvetését 3/4-edrészt állami támogatás, 1/4-ed részét alapítványi forrás biztosítja. Az épületet, aki esetleg nem ismerné, az a közelmúltban a Besúgó című magyar filmsorozatból megismerhette.

Az új épület több olyan funkciót is ad az egész egyetem számára, amivel jelenleg nem rendelkezik. Éppen ezért:

lesz itt egy magas minőségű sportközpont,

lesz a campus körül egy park, ezzel amerikai értelemben véve valódi Campus-szal gyarapodik az intézmény,

a kollaborációt szolgáló, új típusú oktatási terek is létrejönnek. Nem a jól ismert, klasszikus terek lesznek, hanem egy folyamatosan átrendezhető, csoportmunkát lehetővé tevő megoldások jönnek létre az átalakítás nyomán.

Arra törekednek, hogy az épület az első itthoni felsőoktatási intézményként elnyerje a globális fenntarthatósági szimbólumként számontartott LEED Gold minősítést. Majdhogynem energianullás lesz a ház, napelemekkel a tetőn - sorolta. A hallgatókat meghallgatva alakult ki a végső koncepció, vagyis közösségi tervezés keretében valósul meg az új épület - árulta el Barta Márton.

Forrás: Budapesti Corvinus Egyetem

A rövidebb távú kihívások között elhangzott az egyetemi hallgatók és oktatók visszacsábítása fizikailag is az egyetemre, mert a Covid ebben is változást hozott.

Arra a kérdésre, hogy miben mérik még az egyetem sikerességét és vonzerejét, Anthony Radev kifejtette, hogy azt is nézik, hogy a Corvinuson diplomát szerző hallgató az életpályája során mekkora plusz jövedelemhez jut más egyetemek hasonló képzéséhez képest. Ezt a nemzetközi viszonylatban is egyedülálló magyar diploma pályakövető rendszer adatbázisából lehet kinyerni. Ez az összeg most a Corvinuson átlagosan 110 millió forint, a cél itt a 200 millió forint elérése. Emellett minden évben nagyon fontos mutatóként tartják számon a piaci pozíció megítéléséhez, hogy hány hallgató választja az első helyen a Corvinust a 450 feletti ponttal rendelkező felvételizők közül.

Címlapképünkön balról jobbra: Domahidi Ákos kancellár, Anthony Radev, az egyetem elnöke és Takáts Előd, a Corvinus rektora. Forrás: Budapesti Corvinus Egyetem