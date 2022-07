Nyugdíjas kisadózók: méltánytalan kiűzetés a "kis magyar adóparadicsomból"

Az első változás megtévesztően kedvezőnek látszik: az új kisadózói törvény szerint az eddigi 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik a kata bevételi értékhatára. Viszont az alanyi adómentesség határa továbbra is 12 millió forint marad, vagyis a 18 millió forintos bevételi határt csak az áfakörbe tartozó katások érhetik el. Így a keret hatmilliós emelése csak az új kisadózói körben maradó egyéni vállalkozók elenyésző kisebbségét érintheti, ezért nem tekinthető a katások javát szolgáló érdemi intézkedésnek.

Az új kata törvény kizárólag főállású vállalkozókra szűkíti a katás vállalkozások körét és az adó mértéke is egységesen 50 ezer forint lesz minden kisadózó vállalkozó számára. Ezzel a jogalkotó félresöpörte a katás adónem radikális megváltoztatásának egyik legfőbb kormányzati indokát, miszerint a módosításra azért van szükség, mert a katások nyugdíjvárománya siralmasan alacsony (ami a főállású és 50 ezer forint tételes adót fizető katásokra igaz állítás). Ehhez képest pontosan az 50 ezer forint tételes adót fizető főállású katázás jogintézménye maradt fenn, a hozzá tartozó - és két éve nem emelt - 108 ezer forintos ellátási alappal. Ennek eredményeként a katázók nyugdíjvárománya még olyan siralmas sem maradt, mint volt, mert az ellátási alap legalább inflációkövető emelésének elmaradása miatt lényegesen rosszabb lett. (A katások siralmas nyugdíjvárományát a szerző ebben a cikkében elemezte még a törvénymódosítás előtt.)

Az új törvény nyom nélkül megszüntette a nem főállású katázás lehetőségét, amely teljességgel érthetetlen, hiszen a villámgyors jogalkotó egyetlen indoklásával sincs összhangban.

A fő kormányzati érv szerint azért kellett megváltoztatni a kata keretrendszerét, mert a katások lényegében en bloc adócsalók voltak (persze legálisan, de mégis), akik a foglalkoztatókkal összejátszva lényegében rejtett, bújtatott, színlelt munkaviszonyban dolgoztak, csak sokkal kisebb közteher mellett. Ez az állítás a katások összességére nézve is súlyosan dehonesztáló, de tényszerűen is téves, és alaptalan a nem főállású katások esetében, hiszen ők más módon, más jogviszonyban biztosítottak voltak, ahol fizették (vagy fizették utánuk) a személyi jövedelemadót, a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót.

A nem főállású katázás jogintézményének megszüntetése ezért abszolút indokolatlan, miközben számos társadalmi csoportnak, köztük a nyugdíjas kisadózó vállalkozóknak nehezíti meg fölöslegesen az életét és csorbítja (ha meg nem öli) a munkakedvét.

Érdemes végignézni, ki minősült nem főállású katásnak a most kasztrált régi kata törvény alapján. Nem főállású kisadózó (2022. augusztus 31-éig) az a kisadózó, aki a tárgyhó minden napján:

A fentiek szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak számít (2022. augusztus 31-éig) a biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas, és az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel. Saját jogú nyugdíjasnak számít az a magánszemély, aki a magyar nyugdíjtörvény (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, Tny.), illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy kétoldalú nemzetközi egyezmények alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, akkor is, ha a nyugellátás folyósítása szünetel. A nők kedvezményes nyugdíjában részesülő, egyéni vállalkozói tevékenységet folytató nő a fentiek alapján szintén kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak számít, vagyis nem tekinthető főállású kisadózónak - 2022. augusztus 31-éig.

Az új szabályozás "brutális adómészárszékén" elvéreznek:

E csoportok tagjaival szemben az a kormányzati érv sem megalapozott, hogy a katázás miatt rendkívül alacsony mértékű nyugdíjjogosultságot és pénzbeni egészségbiztosítási ellátásra való jogosultságot szereznek, így a jelen oltárán feláldozzák a jövőjük pénzügyi biztonságát, hiszen a nem főállású kisadózó semmilyen jogosultságot nem szerez a társadalombiztosítás rendszerében - tekintettel arra, hogy más jogviszonyban vagy más országban már biztosítottnak minősül.

Hasonlóképpen érthetetlen, hogy miért szűnt meg az emelt összegű tételes adó fizetésének a lehetősége, amelynek esetében szintén nem áll meg egyik kormányzati érv sem, sőt, az érintett katások éppen többet akarnak fizetni és több társadalombiztosítási ellátást kívánnak szerezni.

A magasabb összeg mértékét lett volna célszerű fölemelni, így például 100 ezer forintra emelt összegű tételes adóval 260 ezer forintnak (a garantált bérminimumnak) megfelelő ellátási alapot lehetett volna szerezni.

A fénysebességgel elfogadott törvényt (legutóbb ilyen csillagászati gyorsasággal a lakástakarékpénztárak rendszerét döntötték be) persze utóbb lehet módosítani, de a változással érintett családok életében okozott évközi egzisztenciális törést nehéz lesz bárhogyan is orvosolni.

Ráadásul az új törvény szerint megszűnik az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok és közkereseti társaságok, valamint az ügyvédi irodák katázási lehetősége is, mert a kata adónemet kizárólag egyéni vállalkozók választhatják 2022. szeptember 1-jétől.

És még csak most jön a legkellemetlenebb jogalkotói meglepetés: a katás kisadózók csak magánszemélyeknek számlázhatnak (kivéve a taxisokat, ami önmagában is Örkény tollára kívánkozó kis magyar abszurd). Egyetlen cégnek kiállított számla alapján azonnal elveszik a katázási lehetőség.

Ha pedig a kisadózó az új kata törvény hatályba lépését követően mégis cég részére számlázna, akkor azonnal kizárják a kisadózók köréből és az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra az adóalanyiság ismételten nem választható.

A főállású kisadózó e jogállás időtartama alatt az új törvény szerint is biztosítottnak minősül, ennek következtében a társadalombiztosítás ellátásaira (egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátásokra) és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott valamennyi ellátásra (így álláskeresési járadékra, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre) jogosultságot szerezhet, viszont ezen ellátások számításának alapját az új törvény határozza meg.

A nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításának, és a nyugellátás összegének kiszámításához figyelembe vehető szolgálati idő számításának a módja.

A nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő megállapításánál a főállású kisadózói jogviszony teljes időtartamát figyelembe kell venni. Ez a rendelkezés különösen fontos a nők kedvezményes nyugdíját igényelni kívánó főállású kisadózó hölgyek számára, hiszen a katás időtartamuk teljes egészében beszámít a kedvezményes nyugdíjra jogosító időbe (ennek kell legalább 40 évnek lennie), azon belül is a keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban töltött idővel szerzett szolgálati időbe (ennek kell legalább 32 évnek lennie).

Ezzel szemben abban az esetben, ha a főállású kisadózónak a törvényben meghatározott ellátási alapja a mindenkori minimálbérnél kevesebb, a biztosítási időnek csak az arányos időtartamát veszik figyelembe szolgálati időként a nyugdíj összegének kiszámítása során.

Erről a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezik, amely szerint ha a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében elért nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme a minimálbérnél kevesebb, akkor a nyugdíjszámítás során a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem és a mindenkori minimálbér arányával. Ezt a rendelkezést a főállású kisadózó biztosítási idejének szolgálati időként történő figyelembevétele során is alkalmazni kell.

Az 50 ezer forint tételes adót fizető katás vállalkozókat az új törvény alapján is tovább súlyosbodó kettős veszedelem fenyegeti a nyugdíjuk tekintetében.

A főállású kisadózó az új törvény alapján 50 ezer forint tételes adót fizet, amelyhez a törvény 108 ezer forint ellátási alapot rendel. Ennek megfelelően a kisadózónak a nyugellátásra jogosító szolgálati idejét az ellátási alap és a mindenkor érvényes minimálbér (idén 200 ezer forint) arányában kell meghatározni a nyugdíjszámítási eljátás során, vagyis 2022-ben egy katás nap az új törvény alapján is csak 0,54 napnyi szolgálati időnek számít a majdani nyugdíjszámítás szempontjából.

Így az új törvény nemhogy nem javított a katások nyugdíjvárományán, hanem két szempontból is közvetlenül tovább rontott rajta:

Az új törvény a nyugdíjas kisadózók helyzetét és a kisadózók nyugdíjvárományát is súlyosan rontotta, miközben ennek nem látható semmilyen méltányolható és helytálló indoka. Persze a köztársasági elnök alkotmánybírósági kontrollra küldheti a törvényt, és a törvény utólag is módosítható, de addig a szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezések több százezer család életét keseríthetik meg.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.