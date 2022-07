Orbán Viktor újra megüzente: vége a rezsicsökkentés eddigi formájának

A szerdai Kormányinfón hangzott el a bejelentés, hogy a havi 210 KWh-nál, illetve éves szinten 2523 KWh-nál, valamint a havi 144 m3-nél és éves szinten 1729 m3-nél több áramot és gázt fogyasztó háztartások augusztus 1-től a többletfogyasztásra a világpiaci árat lesznek kénytelenek fizetni. Mivel az ennek pontos számítási módszerét rögzítő kormányrendelet még mindig nem jelent meg (csak az azt előkészítő rendelet), így valószínűleg sokan kezdtek reménykedni, hogy a tiltakozások, elégedetlenség miatt meggondolja magát a kormány és durva kilátások helyett valami jóval enyhébb lépést fog megtenni. Ennek az ellenkezőjére utal az, hogy szombat este a háborús környezet és inflációs helyzet hangsúlyozása mellett Orbán Viktor újra rögzítette: a többletfogyasztásra világpiaci árak fognak vonatkozni azért, hogy a rezsicsökkentés maradék részét meg tudja védeni a kormány. Amint a pénteki rádióinterjúban világosan megmondta: enélkül a szigorítás nélkül az egész rezsicsökkentést fel kellene adnia a kormánynak.

Amint már szerdai, illetve másnapi elemzéseinkben is rámutattunk: az Északi Áramlat-1 körüli huzavona és a gázellátás körüli hatalmas bizonytalanság miatt annyira durván elszálltak a világpiaci gáz- és áramárak az utóbbi hetekben, hogy ez már teljességgel fenntarthatatlanná tette a rezsicsökkentést az állam számára és ezt részleteiben az OTP Bank elemzése alapján is megírtuk ma. Annak számai teljesen összecsengtek a Portfolio saját korábbi elemzésével abban, hogy a bejelentett változtatásokkal idén 500 milliárd forintnyi, jövőre pedig 1050-1100 milliárd forint körüli terhet kénytelen a lakosságra hárítani a kormány a rezsicsökkentés módosításával, hogy közben a költségvetési hiánycélokat is tartani tudja.

Orbán Viktor posztjának másik fontos üzenete az, hogy nem először utal arra, miszerint akár Magyarországot, mint NATO-tagállamot is támadás érheti az orosz-ukrán háborúban, vagy ahogy ő fogalmaz:

Észnél kell lenni, hogy ne terjedjen át a fegyveres konfliktus Magyarország területére.

Ennek kapcsán a honvédelmi kiadások jelentős emelésének tervét már bejelentette a kormányfő.

Szintén fontos üzenet az, amit már a péntek reggeli rádióinterjúban is hangsúlyozott, hogy harcolni kell a munkahelyek megmaradásáért ebben az új környezetben, vagy ahogy tegnap fogalmazott: akinek van munkahelye, becsülje meg azt, mert hamarosan harc fog kitörni érte.

Posztjában a kormányfő összességében azt üzeni: „a háborús infláció és a háborús árak megkérdőjeleznek mindent, amihez hozzászoktunk. Volt egy modern és biztonságos életünk, ennek megvoltak az alapfeltételei egész Európában. Persze volt, aki ügyesebben kormányzott, mások kevésbé, de azért az európai életnek az alapfeltételeit semmi sem kérdőjelezte meg. Most azonban harcolni kell mindenért, amit eddig természetesnek vettünk!”

Címlapkép forrása: Getty Images