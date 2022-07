Szomorú hírt közölt Magyarország időjárásáról az OMSZ, szeretnék, ha mindenkihez eljutna az üzenet

2021 száraz volt Magyarországon, majd 2022-ben tovább folytatódott és most is tart a csapadékszegény időjárás, aminek következtében az ország jelentős részén aszály alakult ki. A legsúlyosabb aszály az Alföld középső és tiszántúli részén van – emeli ki egy friss tanulmány eredményeit az országos Meteorológiai Szolgálat facebook-oldalán. Az OMSZ azt is írja , örülnének, ha minél több emberhez eljutna az üzenet arról, milyen változásokon megy keresztül az időjárás, és nem a jó értelemben.